بازدهی ١٢ درصدی فرابورس در فروردین ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، در معاملات فروردین‌ماه شاخص کل فرابورس ۱۱.۹ درصد بالا رفت و با رشدی بالغ‌بر ۲ هزار واحد، توانست از سطح ۲۰ هزار عبور کند و در محدوده ۲۰ هزار و ۷۶۳ ماه قرار بگیرد.

همچنین طی ماهی که گذشت بازار فرابورس هم بزرگ‌تر شد و با رشدی ۱۰ درصدی به عدد ۱.۹ میلیون میلیارد تومان رسید.

ارزش بازارهای فرابورس به تفکیک نوع بازار نشان می‌دهد ۵۰ درصد از کل ارزش بازار متعلق به بازار دوم فرابورس است. دو بازار پایه و اوراق مالی اسلامی هم هرکدام به‌طور جداگانه ۱۹ درصد ارزش بازار را در اختیاردارند.

بررسی آماری روند معاملات بازارهای فرابورس نشان می‌دهد که طی ۱۸ روز معاملاتی بیشتر از ۶۲۱ هزار میلیارد تومان دادوستد ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۹ درصد رشد داشت.

بازارهای فرابورس در حالی یک ماه طلایی را در آغاز سال جدید پشت سر گذاشتند که بررسی ارزش معاملات به تفکیک بازارها نشان می‌دهد بازار ابزارهای نوین مالی باارزش معاملات بیش از ۵۹۵ هزار میلیارد تومان، بخش قابل‌توجهی از دادوستدهای ماه گذشته را به خود اختصاص داده، البته آمار معاملات عملیات بازار باز هم در این بخش قرار دارد به‌این‌ترتیب که بیش از ۵۸۲ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات متعلق به اوراق بدهی بوده است.

مقایسه ارزش معاملات در بازارهای فرابورس نشان می‌دهد بازار ابزارهای نوین مالی با رشد ۱۷۱ درصدی و بازار اول با رشدی ۱۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده‌اند. بازار پایه نیز افزایش ۱۳۳ درصدی داشت.

‌همچنین حجم معاملات در فروردین‌ماه نیز حدود ۷۸ میلیارد ورقه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱۰ درصد رشد کرد.

در ادامه این گزارش نگاهی به حجم معاملات بازارها به تفکیک نیز خالی از لطف نیست. در این مدت بازار اول فرابورس با حجم معاملاتی بیش از ۱۵ میلیارد ورقه، رشدی ۵۰۸ درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۰ داشت. بازار دوم هم بیش از ۲۲۳ درصد رشد حجم معاملات را به ثبت رساند.

اما بازار پایه بافاصله‌ای معنادار از سایر بازارها، نزدیک به ۳۰ میلیارد ورقه دادوستد کرده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۸۳۳ درصدی داشته است.

در ادامه موشکافی آمار معاملات فروردین‌ماه به ارزش معاملات خرد بازار سهام به تفکیک گروه‌های صنعت می‌رسیم، ارزش معاملات خرد بازار سهام در ماه گذشته نزدیک به ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. محصولات شیمیایی درحالی‌که ۱۵ درصد کل ارزش معاملات بازار سهام را در اختیار دارد، صدرنشین است، این گروه ارزش معاملاتی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی داشت.

رتبه دوم به گروه سرمایه‌گذاری‌ها رسیده که ۱۱ درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. ارزش معاملات این گروه نیز ۲,۵۰۰ میلیارد تومان بود.

پس‌ازآن صنایع فلزات اساسی، انبوه‌سازی و خودرویی‌ها هرکدام ۶ درصد از سهم کل معاملات خرد را به خود اختصاص دادند.

‌این گزارش در ادامه نگاهی به بزرگ‌ترین‌های بازار سهام در فرابورس دارد. گزارش ماهانه فروردین‌ماه نشان می‌دهد که ۵۳ درصد ارزش کل بازار در اختیار سه صنعت محصولات شیمیایی، اوراق تأمین مالی و گروه بیمه‌ای است.

گروه‌های سرمایه‌گذاری و استخراج کانه‌های فلزی هرکدام ۸ درصد بازار را در اختیاردارند، فلزات اساسی ۶ درصد سهم از ارزش بازار و بانکی‌ها ۴ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

درنتیجه حدود ۸۰ درصد ارزش بازار متعلق به این هفت گروه است و ۳۸ صنعت بعدی بازار نیز حدود ۲۰ درصد ارزش را در اختیاردارند.