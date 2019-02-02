اعلام نتایج مرحله اول آثار جشنواره تئاتر «ثمر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مرحله انتخاب آثار هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» از تاریخ ۱ لغایت ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار شد و هیات داوران این مرحله متشکل از میلاد نیک آبادی کارگردان، منتقد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، بهزاد خاکی نژاد بازیگر، منتقد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و بنفشه اعرابی کارگردان، بازیگر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه پس از ارزیابی ۵۱ اثر به صورت حضوری و ۴ اثر به صورت غیر حضوری (فیلم) در نهایت پس از جمع بندی آرا ۲۴ اثر زیر را بدون الویت مجاز به حضور در بخش مسابقه اعلام کردند.
۱. پاسیفائه، کارگردان: مهسا جعفری
۲. تابلو آخر، کارگردان: سید علی شجره
۳. تنهایی مفرد شایان، کارگردان: فرشته پیاده روحی
۴. چشم مرکب، کارگردان: کمال الدین جعفری
۵. دست من نیست، کارگردان: مصطفی مباشر امینی/ احمد صمیمی
۶. دن کامیلو، کارگردان: تقی علی آبادی
۷. دیوار، کارگردان: فرشاد مولایی
۸. رود-آ-ب، کارگردان: حمیدرضا قدیانی
۹. سرمه ای با ث صابون، کارگردان: سهند جعفری
۱۰. شب و ریل و دل، کارگردان: صابر خلیلی
۱۱. شب هزار و یکم ۳، کارگردان: نسیم عربانی
۱۲. صور اسرافیل، کارگردان: امید قهرمانلو
۱۳. کافه رشت، کارگردان: سپیده پریزن
۱۴. کنار رود سلسبیل، کارگردان: میلاد خیاط آزاد
۱۵. نفتینه بانو و نسوان طهران، کارگردان: ملیکا وطن دوست
۱۶. هیولا، کارگردان: رابعه سلیمانی
۱۷. در انتظار گودو (مشروط)، کارگردان: امیرحسین جوانی
۱۸. دن لیو (مشروط)، کارگردان: محمد حسام یزدانی
۱۹. شاید برای شما هم اتفاق بیوفتد (مشروط)، کارگردان: مریم برزگر
۲۰. قلعه خاموشان (مشروط)، کارگردان: سحر حصاری
۲۱. کامرانیه بمبست سرو (مشروط)، کارگردان: عاطفه خداکرمی
۲۲. میز شام به افتخار پسرخوانده (مشروط)، کارگردان: حیدر رحیمی
۲۳. تبلور نطفه در حریق (مشروط)، کارگردان: مهشید حسینیان
۲۴. یک مهمانی قدیمی (مشروط)، کارگردان: پرستو وفایی نیا
این آثار از بین ۲۳۷ اثر ثبت نامی در هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» طی ۲ مرحله انتخاب شده اند. همچنین تعدادی نمایش دیگر به انتخاب دبیرخانه هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» در بخش «مهمان ثمر» در ایام جشنواره به نمایش درخواهند آمد.
هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» به دبیری افشین علی اصفهانی از ۸ لغایت ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در تماشاخانه عمارت نوفل لوشاتو برگزار می شود.
