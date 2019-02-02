اعلام نتایج مرحله اول آثار جشنواره تئاتر «ثمر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مرحله انتخاب آثار هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» از تاریخ ۱ لغایت ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار شد و هیات داوران این مرحله متشکل از میلاد نیک آبادی کارگردان، منتقد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، بهزاد خاکی نژاد بازیگر، منتقد، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و بنفشه اعرابی کارگردان، بازیگر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه پس از ارزیابی ۵۱ اثر به صورت حضوری و ۴ اثر به صورت غیر حضوری (فیلم) در نهایت پس از جمع بندی آرا ۲۴ اثر زیر را بدون الویت مجاز به حضور در بخش مسابقه اعلام کردند.

۱. پاسیفائه، کارگردان: مهسا جعفری

۲. تابلو آخر، کارگردان: سید علی شجره

۳. تنهایی مفرد شایان، کارگردان: فرشته پیاده روحی

۴. چشم مرکب، کارگردان: کمال الدین جعفری

۵. دست من نیست، کارگردان: مصطفی مباشر امینی/ احمد صمیمی

۶. دن کامیلو، کارگردان: تقی علی آبادی

۷. دیوار، کارگردان: فرشاد مولایی

۸. رود-آ-ب، کارگردان: حمیدرضا قدیانی

۹. سرمه ای با ث صابون، کارگردان: سهند جعفری

۱۰. شب و ریل و دل، کارگردان: صابر خلیلی

۱۱. شب هزار و یکم ۳، کارگردان: نسیم عربانی

۱۲. صور اسرافیل، کارگردان: امید قهرمانلو

۱۳. کافه رشت، کارگردان: سپیده پریزن

۱۴. کنار رود سلسبیل، کارگردان: میلاد خیاط آزاد

۱۵. نفتینه بانو و نسوان طهران، کارگردان: ملیکا وطن دوست

۱۶. هیولا، کارگردان: رابعه سلیمانی

۱۷. در انتظار گودو (مشروط)، کارگردان: امیرحسین جوانی

۱۸. دن لیو (مشروط)، کارگردان: محمد حسام یزدانی

۱۹. شاید برای شما هم اتفاق بیوفتد (مشروط)، کارگردان: مریم برزگر

۲۰. قلعه خاموشان (مشروط)، کارگردان: سحر حصاری

۲۱. کامرانیه بمبست سرو (مشروط)، کارگردان: عاطفه خداکرمی

۲۲. میز شام به افتخار پسرخوانده (مشروط)، کارگردان: حیدر رحیمی

۲۳. تبلور نطفه در حریق (مشروط)، کارگردان: مهشید حسینیان

۲۴. یک مهمانی قدیمی (مشروط)، کارگردان: پرستو وفایی نیا

این آثار از بین ۲۳۷ اثر ثبت نامی در هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» طی ۲ مرحله انتخاب شده اند. همچنین تعدادی نمایش دیگر به انتخاب دبیرخانه هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» در بخش «مهمان ثمر» در ایام جشنواره به نمایش درخواهند آمد.

هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر «ثمر» به دبیری افشین علی اصفهانی از ۸ لغایت ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در تماشاخانه عمارت نوفل لوشاتو برگزار می شود.