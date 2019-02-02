سرمربی و بازیکن استقلال جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی پس از بررسی شکایت مسئول دپارتمان داوری علیه باشگاه سپاهان مبنی بر توهین به داوران از طریق انتشار کلیپ تمسخر آمیز در فضای مجازی اعلام کرد که به استناد ماده ۷۰ از مقررات انضباطی مصوب سال ۱۳۹۶ با رعایت مواد ۹۳ و ۹۵ از این مقررات، باشگاه سپاهان اصفهان به پرداخت ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

* به دلیل تخلف میلاد زکی پور بازیکن تیم استقلال تهران مبنی بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با خبر ورزشی علیه داوری پس از بازی استقلال تهران و پدیده مشهد با توجه به بررسی پرونده، کمیته انضباطی وی را به توبیخ کتبی و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

* سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن به دلیل نشر اکاذیب پس از بازی ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان، به توبیخ کتبی محکوم شد

* وینفرد شفر سرمربی تیم استقلال تهران به دلیل مصاحبه علیه داوری به توبیخ کتبی و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.