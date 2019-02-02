چهار رأس گورخر به سایت تنگ حنای مهریز منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان یزد، نیره پورملایی اظهار داشت: این تعداد گورخر در سایت تکثیر گوراب مهریز واقع در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران تکثیر شده ‌اند.

وی افزد: سایت نیمه محصور تنگ حنا که این گورها در چند مرحله به آن منتقل شدند به گونه ایست که دو ضلع موازی سایت به وسیله فنس و دو ضلع موازی دیگر به وسیله کوه محصور شده است.

پورملایی بیان کرد: به عبارتی گورها از شرایط اسارت به شرایط نیمه اسارت منتقل می شوند تا زنجیره معرفی گونه به طبیعت به تدریج تکمیل شده و گورها آمادگی لازم برای زندگی در طبیعت را پیدا کنند.

به گزارش مهر، منطقه کالمند ـ بهادران مهریز در سال ۱۳۵۵ به عنوان نخستین منطقه تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد انتخاب شد که این محدوده به لحاظ تخمگذاری گونه ارزشمند «هوبره» همچنین برخورداری از وضعیت اکولوژیکی مناسب برای ادامه حیات گونه های ارزشمند جانوری و گیاهی به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شد.

با سپری شدن ۱۵ سال از سوابق حفاظتی منطقه از سوی شورای عالی محیط زیست درسال ۱۳۶۹ محدوده یاد شده به منطقه حفاظت شده کالمند ـ بهادران ارتقا یافت و در سال‌های ۸۷ - ۵۵ بسیاری از زیستگاه های مطلوب استان یزد و اکوسیستم‌های طبیعی شاخص شناسایی و پس از ارائه گزارش لازم به سازمان مرکزی و سیرمراحل قانونی یک اثر طبیعی ـ ملی، یک پارک ملی، دو پناهگاه حیات وحش و چهار منطقه حفاظت شده از طریق شورای عالی حفاظت محیط زیست مصوب شد.