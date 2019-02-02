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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵

در جلسه روسای دانشگاه های برتر؛

کسری بودجه دانشگاه ها بررسی شد

کسری بودجه دانشگاه ها بررسی شد

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: وضعیت کسری بودجه دانشگاه ها از جمله دانشگاه های برتر بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیداحمد معتمدی در حاشیه نشست روسای دانشگاه های برتر کشور در واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در این جلسه یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی، کسری بودجه دانشگاه ها بود که این امر تاثیری زیادی در فعالیت های دانشگاه ها خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت مانند سال گذشته از دانشگاه ها حمایت های خوبی داشته باشد و تا پایان سال کسری بودجه این مراکز جبران شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: درحال حاضر دانشگاه ها نسبت به دیگر ارگان ها و دستگاه ها حداقل بودجه را دریافت می کنند بنابراین لازم است بودجه این مراکز به صورت کامل اختصاص پیدا کند.

معتمدی عنوان کرد: در این جلسه رئیس سازمان سنجش کشور نیز حضور داشت که وی درخصوص مسائل مربوط به کنکور خصوصا در مقطع تحصیلات تکمیلی صحبت هایی ارائه کرد و تصمیاتی  گرفته شد.

وی گفت: همچنین در این جلسه معاون فرهنگی وزارت علوم نیز حضور داشت که وی درخصوص مسائل روز صحبت هایی را مطرح کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه در این جلسه درخصوص اصلاحات ساختاری در دانشگاه ها نیز موضوعاتی مطرح شد، افزود: که خوشبختانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این حوزه پیشگام بوده است.

معتمدی تاکید کرد: در این زمینه برخی از دانشگاه ها تجربه های خوبی داشتند که آنها را ارائه کردند.

وی گفت: روسای دانشگاه های حاضر در این جلسه معتقد بودند که باید اصلاحات ساختاری و کلیدی در دانشگاه ها رخ دهد. چراکه اکنون در این زمینه از دانشگاه های بزرگ دنیا  فاصله داریم و باید این فاصله را با اصلاح ساختار کم کنیم.

کد مطلب 4531239

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