به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بصیری ظهر شنبه در همایش تالاب بین المللی گاوخونی در دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: تالاب‌ها نقش کلیدی در نگهداری چرخه‌های طبیعی دارند و طیف وسیعی از تنوع زیستی را پشتیبانی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه احداث سدها سیستم طبیعی و اکولوژیک تالاب‌ها را بهم ریخته است، بیان داشت: سد احداث می‌کنیم تا آب را کنترل کنیم اما این در حالی که طبیعت کنترل‌های دقیق و صحیحی از خود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مدیریت ناقص که برای سدها و رودخانه‌ها وجود دارد ما را به این نقطه رسانده است.

وی با بیان این که مدیریت آب کشور به دست مهندسان و نه دست فردی آشنا به اکولوژیست و محیط زیست و کشاورز است، ادامه داد: مهندسان بر اساس دیدگاه پروژه محور و مهندسی پکه دارند تمام هم و غم خود را بر روی اجرای طرح گذاشته‌اند.

مدیریت آب مهمتر از تامین آب است

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بیان داشت: مدیریت آب مهم تر از تامین آب است در غیر این صورت با کمبود آب مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه خشک شدن تالاب به این دلیل است که ظرفیت محیط و رودخانه را در نظر نگرفتیم، اضافه کرد: قوانین مربوط به آب در ایران خوب است، از ابتدا تاکنون چهار قانون آب داشتیم که در هیچ یک از آنها قانونی در راستای تعرض به آب و حق آبه نداریم.

بصیری با بیان اینکه لازم ارزش تالاب‌ها به درستی به همگان شناخته شود، بیان داشت: مدیریت حوضه از سراب تا پایاب باید تحت یک واحد مشترک و یکپارچه در بیاید و حکمرانی صحیح و قوی باید داشته باشیم تا تالاب حفظ شود.

حکمرانی نادرست علت کم شدن حجم آب است

وی اضافه کرد: در سال آبی گذشته در کل باران کمی در حوضه زاینده رود بارید اما با وجود اینکه در بالا دست شاهد بارش فراوان بودیم اما با کمبود آب مواجه شدیم که به دلیل حکمرانی نادرست در این راستا است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه بزرگترین مشکل کشور آب بوده اما قابل رفع است، اظهار داشت: فرصت برای خطا در ارتباط با آب وجود ندارد و اقداماتی صورت می گیرد و برنامه ها و پروژه هایی در حال اجرا است،گویی که انگار با کم آبی رو به رو نیستیم.

اجرای توسعه ناپایدار و خارج از ظرفیت سبب تخریب شد

وی با اشاره به اهمیت حفظ تالاب ها تصریح کرد: باید اهمیت تالاب ها مطرح و بزرگنمایی شود که رسالت رسانه ها است اما رسانه ها به وظیفه به درستی عمل نمی کنند.

بصیری با بیان اینکه با ورود فناوری به کشور به جان طبیعت افتادیم، گفت: ما علم نداشتیم و تکنولوژی را هم قرض کردیم از این رو توسعه ناپایدار و خارج از ظرفیت را در این راستا به ارمغان آوردیم که نتیجه ای جز تخریب نداشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه تالاب ها اکوسیستم منحصر به فرد و مولد هستند، تصریح کرد: تالاب ها در حد فاصل زیستگاه های آبی و خاکی قرار دارند یعنی مرز آب و خاک هستند.