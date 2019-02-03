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۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۴

فرماندار گناوه:

۱۸۰ میلیارد تومان پروژه در گناوه افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود

۱۸۰ میلیارد تومان پروژه در گناوه افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود

فرماندار گناوه گفت: اعتبار پروژه های دهه فجر امسال در شهرستان گناوه ۱۸۰ میلیارد تومان است که برای افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی پروژه ها در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد فرماندار گناوه در نشست با اعضای انجمن معماری«نما» گناوه اظهار داشت: شهرستان گناوه از شهرستان های مهم استان بوشهر است و امسال در دهه فجر مانند سایر نقاط کشور برنامه ها ی مختلفی در شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: اعتبار پروژه های دهه فجر امسال  در شهرستان گناوه ۱۸۰ میلیارد تومان است که برای افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی پروژه ها در نظر گرفته شده است.

وی گفت:  در دهه فجر امسال افتتاح یا بهره برداری از ۴۰ پروژه و آغاز عملیات اجرایی حدود ۱۰ پروژه در شهرستان گناوه آنها را خواهیم داشت.

فرماندار گناوه بیان کرد: در بحث روان سازی ترافیک شهر باید فضای بازار و میدان شهر خلوت شود لذا نگاه ما بر این است که بیشتر مراکزتجاری و فرهنگی به بیرون از شهر منتقل شود.

پاکنژاد گفت:  با صحبت هاو پیگیری های صورت گرفته سرمایه گذارانی  وارد شهرستان شده اند و متقاضی بودند و همکاری لازم را با آنها داشته ایم و درصدد هستیم که  در روز ۲۱ بهمن ماه شاهد آغاز عملیات اجرایی یک مرکز مهم و بزرگ تفریحی و گردشگری فرهنگی و تجاری در میدان بسیج شهر گناوه  (میدان ورودی شهر گناوه) باشیم.

وی افزود: مقدمات کار فراهم شده و امید است که زمینه ای برای به نمایش گذاشتن هنر و خلاقیت شما معماران شهرستان باشد.

فرماندار گناوه با تقدیر از اعضای انجمن و همه دست‌اندرکاران برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی معماری نما در گناوه تصریح کرد: انجمن معماری نما گناوه  یکی از فعالترین انجمن ها در سطح شهرستان و حتی در کشور است و امسال نیز برای هفتمین سال پیاپی نمایشگاه نما به همت این انجمن در گناوه برگزار شد.

وی گفت: این نمایشگاه که به همت انجمن معماری گناوه برای هفتمین سال در گناوه برپا شده توانسته در میان مردم و مخاطبان خود به جایگاهی خوبی دست یابد.

فرماندار گناوه اضافه کرد: امسال در این نمایشگاه خلاقیت ها و تراوش ذهنی معماران این انجمن را با تلفیقی از نماهای قدیمی گناوه  در کنار طرح ها ی جدید دیدیم و نقشه های زیبایی که توسط اعضای همین انجمن برای ساختمان های شهر طراحی شده و توسط مردم  بهره برداری شده بود در نمایشگاه  ارائه شده بود.

کد مطلب 4531629

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