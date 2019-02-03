به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد فرماندار گناوه در نشست با اعضای انجمن معماری«نما» گناوه اظهار داشت: شهرستان گناوه از شهرستان های مهم استان بوشهر است و امسال در دهه فجر مانند سایر نقاط کشور برنامه ها ی مختلفی در شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: اعتبار پروژه های دهه فجر امسال در شهرستان گناوه ۱۸۰ میلیارد تومان است که برای افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی پروژه ها در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در دهه فجر امسال افتتاح یا بهره برداری از ۴۰ پروژه و آغاز عملیات اجرایی حدود ۱۰ پروژه در شهرستان گناوه آنها را خواهیم داشت.

فرماندار گناوه بیان کرد: در بحث روان سازی ترافیک شهر باید فضای بازار و میدان شهر خلوت شود لذا نگاه ما بر این است که بیشتر مراکزتجاری و فرهنگی به بیرون از شهر منتقل شود.

پاکنژاد گفت: با صحبت هاو پیگیری های صورت گرفته سرمایه گذارانی وارد شهرستان شده اند و متقاضی بودند و همکاری لازم را با آنها داشته ایم و درصدد هستیم که در روز ۲۱ بهمن ماه شاهد آغاز عملیات اجرایی یک مرکز مهم و بزرگ تفریحی و گردشگری فرهنگی و تجاری در میدان بسیج شهر گناوه (میدان ورودی شهر گناوه) باشیم.

وی افزود: مقدمات کار فراهم شده و امید است که زمینه ای برای به نمایش گذاشتن هنر و خلاقیت شما معماران شهرستان باشد.

فرماندار گناوه با تقدیر از اعضای انجمن و همه دست‌اندرکاران برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی معماری نما در گناوه تصریح کرد: انجمن معماری نما گناوه یکی از فعالترین انجمن ها در سطح شهرستان و حتی در کشور است و امسال نیز برای هفتمین سال پیاپی نمایشگاه نما به همت این انجمن در گناوه برگزار شد.

وی گفت: این نمایشگاه که به همت انجمن معماری گناوه برای هفتمین سال در گناوه برپا شده توانسته در میان مردم و مخاطبان خود به جایگاهی خوبی دست یابد.

فرماندار گناوه اضافه کرد: امسال در این نمایشگاه خلاقیت ها و تراوش ذهنی معماران این انجمن را با تلفیقی از نماهای قدیمی گناوه در کنار طرح ها ی جدید دیدیم و نقشه های زیبایی که توسط اعضای همین انجمن برای ساختمان های شهر طراحی شده و توسط مردم بهره برداری شده بود در نمایشگاه ارائه شده بود.