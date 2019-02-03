جزئیات واگذاری خانه پدری جلال آل احمد و خانه امام جمعه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، در تازه ترین دور از مزایده های خود بناهای تاریخی خانه امام جمعه و خانه جلال آل احمد تهران(با کاربری پذیرایی و فرهنگی)، خانه شادمان و خانه حظیره ای یزد، کاروانسرای ورده شمال ساوه استان مرکزی، خانه فاطمی استان گلستان، قلعه زائر خضرخان شهر اهرم استان بوشهر،عمارت ملک بوشهر، قلعه دزک روستای دزک چهارمحال و بختیاری، خانه خادم باشی اردبیل، خانه بخردی اصفهان، کاروانسرای مهر سبزوار خراسان رضوی، خانه مستوفی خراسان جنوبی، خانه حشمت اللشکر شهر سرخه استان سمنان، خانه میررحیمی و خانه ابراهیمی شهر دامغان استان سمنان، حمام خان شهر سنندج استان کردستان، خانه غفاری کرمان، خانه فیض مهدوی کرمانشاه را به مزایده گذاشت .

کلیه واجدین صلاحیت و درخواست‌کنندگان از تاریخ نشر آگهی این مزایده ها باید اسناد مزایده را از دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیاء به نشانی تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان – عمارت مسعودیه – ساختمان صندوق احیاء دریافت کرده وحداکثر تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۹۷ مدارک مربوطه را تکمیل و نسبت به تحویل پاکات به دبیرخانه اقدام کرده و رسید دریافت کنند.

تاریخ گشایش پاکت الف و ب روز دوشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ راس ساعت ۱۱ در محل دفتر مرکزی صندوق احیاء به نشانی تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان – عمارت مسعودیه – ساختمان صندوق احیاء خواهد بود.

تاریخ گشایش پاکت «ج» روز شنبه مورخ ۴/۱۲/۹۷ راس ساعت ۱۱ در محل دفتر مرکزی صندوق به نشانی مذکور تشکیل و برنده نهایی اعلام می شود.