تولید اندیشه و فکر راهکار اصلی برخورد با جهل و نادانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالحسن نواب عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه حوزه‌های فکری و فرهنگی باید از ادیان و مذاهب مطلع شوند تا اختلافات مذهبی کم شود، گفت: دانشگاه ادیان و مذاهب بر اساس ضرورت‌های زمان ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه مذاکره و گفت‌وگو بین ادیان و مذاهب لازم است چراکه گفت‌وگو جنگ‌های مذهبی را حل می‌کند، عنوان کرد: راه برخورد با جهل تولید اندیشه و فکر است و باید در عالی‌ترین سطح که دانشگاه است به تولید علم و تولید و گفت‌وگو اهمیت داد و انتقال فرهنگ را مد نظر قرار داد.

حجت‌الاسلام ابوالحسن نواب به ذکر توضیحی در مورد دانشگاه ادیان و مذاهب پرداخت و بابیان اینکه دانشگاه ادیان و مذاهب در قم با ۷ دانشکده در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکترا دانشجو دارد، گفت: این دانشگاه در ۲۰ رشته دکترا و ۲۰ رشته کارشناسی ارشد حدود یک هزار دانشجو پذیرفته است.

وی از انتشار ۴۰۰ جلد کتاب در این دانشگاه خبر داد و با بیان اینکه در کتابخانه این دانشگاه انبوهی از کتاب‌های ادیان غربی و شرقی وجود دارد، گفت: دوره‌های شیعه‌شناسی در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب همچنین بااشاره به برگزاری هشتمین دوره شیعه‌شناسی در سال جاری عنوان کرد: دانشجویانی که در دوره‌های شیعه‌شناسی و تحصیل و پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب فعال هستند هیچ هزینه‌ای برای دانشگاه ندارد و دانشجو خود موظف به پرداخت هزینه است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه هر کار فرهنگی پیوست اقتصادی نیاز دارد از تحصیل دانشجویان ۱۵ کشور در این دانشگاه خبر داد و افزود: دانشگاه ادیان و مذاهب از سال ۷۳ در راستای مطالعات پژوهشی ادیان و مذاهب ایجاد شده و در حال حاضر قوی‌ترین کتاب‌های ادیان خاورمیانه را دارد.

حجت الاسلام نواب با اشاره به اینکه از تمام استان‌ها دانشجو داریم و در برخی استان‌ها نیز نمایندگی دانشگاه ایجاد شده است، گفت: دانشگاه ادیان و مذاهب قوی‌ترین دانشگاه علوم انسانی در بازار کار است.

حجت الاسلام نواب بااشاره به انعقاد تفاهمنامه دانشگاه بوعلی سینا با مفاد تبادل دانشجو و استاد و بندهایی در قالب همکاری آموزشی و پژوهشی اضافه کرد: به طور میانگین هرهفته یک کتاب در حوزه ادیان مذاهب تولید می شود.