تولید گندم گلستان در سال ۹۸ به بیش از یک میلیون تن خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان، حمیدرضا علی محمدی اظهار کرد: سطح زیر گشت گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷ کاهش یافته و بخش‎‌هایی از این زمین‌ها به کشت دانه‌ روغنی کلزا اختصاص یافته است.

وی افزود: با توجه به بارش‌های خوب، پیش بینی می شود میزان تولید و خرید تضمینی گندم به بیش از یک میلیون تن و مقدار خرید کلزا به بیش از مقدار سال زراعی ۹۷-۹۶ برسد.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان سطح زیر کشت گندم برای سال آینده را ۳۶۰ هزار هکتار و سطح زیر کشت دانه‌ روغنی کلزا را ۹۵ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: در سال زراعی گذشته سطح زیر کشت گندم ۳۸۰ هزار هکتار و کلزا ۶۲ هزار تن بوده است.

وی در خصوص دلایل افزایش میزان خرید تضمینی گندم و کلزا در استان گلستان، افزود: سیاست‌های قیمت مناسب تضمینی که به افزایش درآمد کشاورزان منجر شده و برنامه‌ریزی شرکت بازرگانی دولتی ایران در خرید باکیفیت تضمینی و پرداخت به‌موقع پول به کشاورزان باعث افزایش انگیزه‌ کشاورزان به کاشت این محصولات شده است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: در سال زراعی ۹۷-۹۶، ۳۰ مرکز ۱۱۳ هزار تن کلزا و ۱۰۰ مرکز خرید ۹۳۱ هزار تن گندم کشاورزان گلستانی را خریداری کردند.