به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین شامگاه شنبه با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز ایران اسلامی کشوری مستقل است و این دستاورد بزرگ انقلاب است.

مسئولین باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند

وی با بیان اینکه آزادی، دستاورد دیگر انقلاب اسلامی ایران است و امروز ما کشوری هستیم که از بالاترین تا پایین ترین مقام نقد می شود و مردم مطالبه گری می کنند، تصریح کرد: مسئولین باید پاسخگو باشند و مردم خواسته خود را آزادانه بیان کنند؛ همه ارکان ما با رای مردم انتخاب می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه فضای معنوی کشور از برکت اسلام است، افزود: دشمنان با اسلام انقلابی ما مخالف هستند، نه با اسلام سعودی منفعل، آن اسلام که خاصیتی ندارد، استکبار ستیزی و ظلم ستیزی ندارد.

همه سران قوا دست به دست هم دهند و تاسی کنند به رهنمودهای رهبری تا از مشکلات اقتصادی عبور کنیم

حجت الاسلام مهدوی امین با اشاره به اینکه پس از انقلاب در مسائل علمی چه پیشرفت هایی حاصل شده، چه کسی می تواند دستاوردهای علمی ما را نفی کند. در صنعت هسته ای و نانو، مسائل موشکی و... پیشرفت ها چشمگیر است، گفت: افتخار می کنیم به گذشته نظام، ۴۰ سال با مقاومت و ایثار و شهادت از انقلاب و آرمان های آن حمایت کردیم، چه خون های عزیزی که تقدیم نکردیم، این انقلاب را به سادگی به دست نیاورده ایم.

وی با بیان اینکه مردم اگر مشکلات را تحمل می کنند به جهت دستاوردها و مسائل کلانی است که می دانند و واقف هستند، اگر مردم تحمل می کنند چون یک آینده روشن، دست یافتنی و نزدیک را می بینند، تصریح کرد: صبح پیروزی نزدیک است، از این فتنه اقتصادی و تحریم عبور با تدبیر و مدیریت عبور می کنیم، همه سران قوا دست به دست هم دهند و تاسی کنند به رهنمودهای رهبری تا از مشکلات اقتصادی عبور کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان که در گفت و گوی خبری سخن می گفت، با تاکید بر اینکه امسال نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن می آییم و از انقلاب و نظام دفاع می کنیم، دستاوردهای انقلاب را پاس می داریم و با امید به سوی آینده حرکت می کنیم، یادآور شد: با رهنمودهای رهبری و اتکال به نیروهای خودی و سرمایه جوانان به پیش می رویم، انقلاب باید به دست نسل سوم و چهارم سپرده شود، هم علم دارند و هم تخصص و تعهد دارند.