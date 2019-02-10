به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر فریدون عزیزی در مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، با اشاره به تأسیس ستاد انقلاب فرهنگی و شاخه پزشکی آن در سال ۱۳۵۹ دستاوردهای این اقدام مهم را یادآور شد.

وی گزارشی از روند تأسیس دانشکده‌های گروه پزشکی و تعداد دانشجویان، طی سالیان پس از انقلاب ارائه داد و دانش آموختگان کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و فوق تخصصی و همچنین پیشرفت‌های این حوزه را با گذشته مقایسه کرد.

به گفته عزیزی روند شاخص‌های سلامت در جمهوری اسلامی نظیر مرگ و میر، امید به زندگی و دسترسی‌های بهداشتی طبق آمارهای موجود، بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است.

رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توضیحاتی درباره روند خودکفایی آموزش گروه پزشکی در دوران پس از انقلاب اسلامی ارائه داد و ارتقاء قابل ملاحظه شاخص‌ها را یادآور شد.

وی حضور دانشگاه‌های کشور در رده‌بندی معتبر بین‌المللی تایمز که حاکی از پیشتازی ایران در میان تمام کشورهای اسلامی است، را نشانه پیشرفت دانست و گفت: رشد قابل ملاحظه تولیدات علمی به ویژه در دو دهه اخیر حیرت‌انگیز بوده و ایران در زمینه رشد تولیدات علمی صدرنشین کشورهای اسلامی و حتی جلوتر از برخی کشورهای اروپایی است.

عزیزی، رشد پژوهشگران به نسبت جمعیت کشور، علی‌رغم اعتبارات ناچیز پژوهشی را از نکات چشمگیر آماری در عرصه جهانی دانست.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: افزایش تعداد مجلات معتبر علمی، مراکز دارویی و نیز دستاوردهای حوزه دارو از دیگر شاخصه‌های مهم توسعه در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

وی نگاه کلی به شاخص‌های برون‌دادی توسعه فناوری در کشور و حوزه سلامت را ارائه داد.