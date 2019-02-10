ظریف: ما در کنار ملت لبنان هستیم/آماده ایم همکاریهارا گسترش دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه که امروز وارد لبنان شد عصر یکشنبه با نمایندگان گروهها، احزاب و جریانهای سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به لبنان در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران و یادآوری ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر دشمنی‌های قدرتهای بزرگ، افزود: این باعث افتخار ماست که در این سالها، همواره در کنار ملتهای منطقه، بویژه ملت لبنان بوده ایم.

وزیر امور خارجه افزود: ما در کنار ملت لبنان هستیم و آماده ایم همکاریهای خود را در زمینه های مختلف و مورد علاقه طرفین گسترش دهیم.

در این دیدار، نمایندگان گروهها، احزاب و جریانهای سیاسی لبنان نیز ضمن تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بیان نقطه نظرات خود در خصوص وضعیت لبنان و منطقه و چگونگی تقویت و گسترش روابط دو کشور پرداختند.