حضور باشکوه مردم سیلی محکمی به استکبار جهانی است

عبدالمحمد زاهدی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امروز علیرغم این که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا روی این موضوع مانور زیادی دارد اما مردم انقلابی با بصیرت و بین و درک بالای خود بار دیگر شعور سیاسی و تعهد دینی خود را نشان دادند و برای دفاع از جمهوری اسلامی پای صحنه آمدند.

زاهدی بیان کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سیلی محکمی به یاوه گویان و استکبار جهانی است و امسال هم با حضور خود چشم جهانیان را خیره کردند.

وی اضافه کرد: امسال هم دشمنان با استفاده از رسانه های استکباری خیلی تبلیغ کردند تا بگویند مردم به دلیل گرانی و مشکلات اقتصادی دیگر در راهپیمایی شرکت نخواهند کرد اما این حضور جواب محکمی به یاوه گویان و بدخواهان بود که عزت کشور را بیشتر کرد.

راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور حماسی برگزار شد

زاهدی در ادامه یادآورشد: مردمی که با دست خالی به میدان آمدند و انقلاب را پیروز کردند همان مردم امروز هم در این شرایط حساس و در ۲۲ بهمن به صحنه آمدند تا نشان دهند همچنان پای انقلاب ایستاده اند و از آن دفاع می کنند.

وی گفت: حضور مردم انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید بیعت با رهبری نظام، دفاع از انقلاب و کشور و راهکاری برای مایوس کردن دشمنان است.