ریزش کوه در مسیر جم به سیراف/ رانندگان مراقب باشند

رئیس اداره راهداری‌وحمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان جم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های شدید در این شهرستان اظهار داشت: این بارش شدید باعث ریزش کوه در برخی از نقاط مسیر جم - سیراف شد.

سامان قلی‌پور با بیان اینکه جم رکوردار بارش در استان بوشهر از شب گذشته تاکنون بوده است، ادامه داد: ریزش کوه در این مناطق باعث ایجاد مشکلاتی در تردد وسایل نقلیه در این محور شده است.

وی از آمادگی کامل نیروهای راهداری در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: با بسیج همه امکانات نسبت به بازگشایی مسیر و برداشتن قطعات سنگ و خاک در جاده اقدام شده است.

رئیس اداره راهداری‌وحمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان جم خواستار دقت نظر رانندگان در هنگام رانندگی در این مسیر شد.