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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۰:۴۹

بر اثر بارندگی بی‌وقفه؛

ریزش کوه در مسیر جم به سیراف/ رانندگان مراقب باشند

ریزش کوه در مسیر جم به سیراف/ رانندگان مراقب باشند

بوشهر - بارش شدید باران در شهرستان جم، باعث ریزش کوه در بخش‌هایی از مسیر جم - سیراف شد که باید رانندگان برای تردد در این مسیر مراقب باشند.

رئیس اداره راهداری‌وحمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان جم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های شدید در این شهرستان اظهار داشت: این بارش شدید باعث ریزش کوه در برخی از نقاط مسیر جم - سیراف شد.

سامان قلی‌پور با بیان اینکه جم رکوردار بارش در استان بوشهر از شب گذشته تاکنون بوده است، ادامه داد: ریزش کوه در این مناطق باعث ایجاد مشکلاتی در تردد وسایل نقلیه در این محور شده است.

وی از آمادگی کامل نیروهای راهداری در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: با بسیج همه امکانات نسبت به بازگشایی مسیر و برداشتن قطعات سنگ و خاک  در جاده اقدام شده است.

رئیس اداره راهداری‌وحمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان جم خواستار دقت نظر رانندگان در هنگام رانندگی در این مسیر شد.

کد مطلب 4539006

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