نگارستان ایران به رنگ انقلاب شد/ جشن چهل سالگی زیر سایه وحدت

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ۴۰ سال از آن عهده دیرینه با پیرجماران می گذرد، ۴۰ سالی که با عزت و استقلال همراه بوده و لحظه لحظه هایش با رشادت های غیورمردانش در صحنه های مختلف عجین شده است.

امروز ۲۲ بهمن سال ۹۷ است، ۴۰ سال از ۲۲ بهمن سال ۵۷ می گذرد و اینجا گرگان، مرکز نگارستان ایران زمین و پایتخت وحدت و همدلی اقوام مختلف، بار دیگر سطر زرینی بر صفحه افتخارات خود در کتاب انقلاب اسلامی به ثبت رساند.

با اینکه هوا سرد است و باران می بارد اما امروز همه آمده اند؛ از پیر و جوان گرفته تا بیمار و سالم؛ آمده اند تا مشت محکمی بر دهان یاوه گوی دشمن زنند و نشان دهند همچنان به پای انقلابشان و آرمان های خود ایستاده اند.

مردم خودجوش دیار دارالمومنین از نیم ساعت قبل از آغاز راهپیمایی از خیابان های رجایی و سرخواجه گرگان دسته دسته الله اکبر گویان به سمت جایگاه شروع راهپیمایی حرکت کردند، در صف اول شروع راهپیمایی کفن پوشان و یکی از جانبازان دفاع مقدس با ویلچر حضور پیدا کردند تا آماده خلق حماسه ای از جنس حضور باشند.

مردم همیشه درصحنه دیار دالمومنین با در دست داشتن پلاکارد هایی با مضمون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر منافق فتنه‌گر»، «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند کند»، «من انقلابیم»، «پای بند به مقدسات انقلاب باقی خواهم ماند» نفرت و انزجار خود را از استکبار جهانی نشان دادند و باری دیگر به جهان نشان دادند که از مواضع خود نسبت به استقلال و عزت کشورشان کوتاه نخواهند آمد.

به هر گوشه ای که نگاه می کنیم خانواده های زیادی را می بینیم که دست در دست کودکانشان برای ثبت خاطره ای ماندگار در این راه پیمایی شرکت کرده اند. برخی از مسئولان استانی و شهرستانی هم با حضور در این راهپیمایی در کنار مردم بار دیگر ارادت خود را به بنیان گذار جمهوری اسلامی و خون شهدای این راه ثابت کردند.

جمعیت حاضر در راهپیمایی را نمی‌توان به قشر خاصی محدود دانست. از روحانی و بسیجی گرفته تا هنرمند و ورزشکار، دانش‌آموز و دانشجو، میان جمعیت که راه می‌روی عشق به ولایت‌فقیه و تنفر از استکبار موج می‌زند.

فاطمه سادات حسینی، بانویی ۴۵ ساله و استاد دانشگاه است، او معتقد است که نسل امروز نسلی است که محکم تر و قوی تر به پای ارزش ها و آرمان های کشورش ایستاده است و تلاش می کند تا غیرت و همیت خود را برای دفاع از کشورش به رخ جهانیان بکشاند.

وی افزود: هرگاه با دانشجویانم در رابطه با انقلاب و فضای فعلی جامعه صحبت می کنم به وضوح عرق و غیرت به عزت و استقلال کشور را در جوانان این مرز و بوم می بینم و خیالم از بابت آینده این انقلاب راحت می شود.

به هر گوشه ای از این مراسم راهپیمایی باشکوه نگاه می کنیم تصاویر زیادی از جلوی چشمانمان رژه می روند.

تصویر مادران کالسکه به دست یکی دیگر از صحنه های زیبای راهپیمایی هاست مادرانی که رنج سردی هوا و شلوغی محیط را بر جان می خرند تا فرزندانشان با عطر عشق به انقلاب انس بگیرند و از همین ابتدا آرمان های خود را بشناسند.

حضور افراد معلول و ویلچر نشین هم زیبایی دیگر این راهپیمایی است جایی که همه داشته ها و نداشته هایشان را در طبق اخلاص گذاشته و به میدان عمل آمده اند تا بگویند ما هم هستیم و جانانه از خاک کشورمان در برابر تجاوز بیگانگان و هوچی گری آن ها دفاع می کنیم.

حضور افراد مسن در این راهپیمایی هم از دیگر صحنه های با صفای این راهپیمایی است، سه پیرمرد حدود ۷۰ ساله را می بینم که عصازنان از کنار جمعیت حرکت می کنند، علی اصغر بابایی که جوان تر از دو همراه او دیگر به نظر می رسد در رابطه با علت حضورش در این راهپیمایی گفت: این انقلاب را خودمان به نتیجه رسانده‌ایم و تا زمانی که جانی در بدن داشته باشم برای حمایت از آن در مقابل بدخواهان در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنم.

وی ادامه داد: از اینکه می بینم جوانان در این راهپیمایی حضور پرشوری دارند از ته دل خوشحال می شوم چراکه جوانان یکی از سرمایه‌های قدرتمند و باارزش این نظام هستند و عظمت و قدرت آینده کشورمان به حضور در صحنه این جوانان مربوط می شود.

نه تنها در گرگان بلکه در ۴۲ نقطه دیگر استان گلستان این جمعیت شوریده به خیابان ها آمدند تا عهدو پیوند خود را با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید کنند.

۲۲ بهمن دیگری رقم خورد و باری دیگر برگ زرینی در تاریخ انقلابی دیار دارالمونین ثبت شد تا آیندگان بدانند هر زمان ایران اسلامی به حمایت نیاز داشت گلستان و مردمانش در صف بهترین حمایت کنندگان از میراث گران قدر موسی زمان، امام خمینی (ره) حضور دارند.