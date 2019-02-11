به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن درجمع خبرنگاران گفت: در چهل سالگی انقلاب شاهد هستیم راهپیمایی ۲۲ بهمن از همه سال‌ها بهتر و باشکوه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مردم نشان داده‌اند که هر جا حضورشان لازم است در صحنه‌ها حاضر می‌شوند و برای حفظ خون شهدا و رشادت‌های رزمندگان اسلام همواره در صحنه می‌مانند.

مشاور رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم نشان دادند هر جا دشمن خیال می‌کند عدم حضور آنها می تواند فرصتی برای آنها ایجاد کند، حضور یافته و مشت محکمی بر دهان آن‌ها می‌زنند.

جهانگیر درباره پیام حضور مردم در راهپیمایی گفت: حضور مردم تمامی نقشه‌های دشمن را نقش بر آب می‌کند و هرجا مردم بوده‌اند دشمن مایوس می‌شود.