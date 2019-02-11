مردم ایران مانند عربستان نبودند که کشورشان گاو شیر ده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر معظم انقلاب با حضور در در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران، گفت: در این چهل سال انقلاب امتحان خود را به خوبی پس داده است، خیلی از قول هایی که اول انقلاب می دادیم، وعده هایی که می دادیم، عملی کردیم. مردم هم این موضوع را حس می کنند و برای همین در صحنه حضور دارند. مهم این است که چهل سال در برابر همه دشمنی ها ایستادیم و ان شاءالله بعد از این هم با قدرت پیش می رویم.

حداد عادل تصریح کرد: مردم از روز اول سه چیز می خواستند، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و الان حس می کند این سه خواسته را دارند.

وی ادامه داد: اگر ما هم مثل صعودی ها گاو شیرده بودیم اینقدر با ما مخالفت نمی کردند، مردم حس می کنند کشورشان و مملکتشان گاو شیرده نیست بلکه شیر است.

حداد عادل گفت: مردم حس می کنند آزادی دارند و اگر نقد هم می کنند کسی جلوی آنها را نمی گیرد و مزاحمشان هم نمی شود و مردم حس می کنند آنچه می خواستند به دست آوردند.

وی تصریح کرد: مسئولین به دشمن اعتماد نکنند، آزادی را محترم بشمارند و قدر دینی بودن حکومت را بدانند که اساس این حکومت است و روح انقلاب دینی بودن است.