ادامه جریان انقلاب یک تکلیف است

به گزاری خبرنگار مهر، احمد انارکی‌محمدی پیش از ظهر امروز در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در میدان شهدا رفسنجان اظهار داشت: این انقلاب آنچنان عظیم و باقدرت بود که استکبار جهانی بر خورد لرزید و از همان ابتدا با تمام مزدوران منطقه‌ای درصدد خاموش کردن چراغ انقلاب بود.

وی افزود: توطئه‌های داخلی و خارجی که خواستند دستاورهای انقلاب را نادیده بگیرند با حضور مردم انقلابی ایران در صحنه‌ها خنثی شد کسی توان توقف رهبری و تدبیر امام خمینی (ره) را نداشت و جرات ایجاد اختلاف بین مردم و ولایت را ندارند.

وی با بیان اینکه دشمن گمان کرده که این انقلاب پشتوانه ندارد در حالی که حضور مردم در صحنه پشتوانه این انقلاب است، تصریح کرد: دفاع مقدس انقلاب را تقویت کرد. از روز اول ما در تحریم اقتصادی بودیم آن‌چه ما از ابتدا داشتیم جوانان و رزمندگان ما بودند که سرمایه‌های ما بودند جوانان ما از تحریم‌ها فرصت ساختند و توطئه تحریم آمریکا کارساز نبوده و نخواهد بود و آرمانی بودن این انقلاب ادامه دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خوداتکایی در محصولات استراتژیک مانند گندم اشاره کرد و گفت: این کار کمی نیست، رتبه برتر در سرعت علمی کشور قابل انکار نیست و ما جزء ۱۰ کشور اول دنیا هستیم تولید دانش‌بنیان و صادرات در نانو، هسته‌ای داروسازی و ...پیشرفت‌ها نمایان است که این‌ها دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

محمدی انارکی ادامه داد: کشوری که در دوران جنگ به دنبال موشک از این کشور به آن کشور بود اکنون جزء ۵ کشور اول دنیا در موشک‌سازی است و پیشرفت کردیم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با بیان اینکه پیشرفت‌های ما معرفی شده همه دنیاست و باید برای خودمان هم بیشتر بشناسانیم، افزود: اینکه ما تحریم می‌شویم قطعا به واسطه داشتن قابلیت‌هایی است که داریم.

‌محمدی انارکی بیان کرد: یک انقلابی همیشه انقلابی می ماند و به دنبال اصلاح و بهبود باید باشیم و همیشه راسخ و پایدار، همیشه مستضعفین را به یاد بیاوریم و تکلیف خود را فراموش نکنیم هر کسی نسبت به وظیفه خود تکلیفی دارد می داند که این انقلاب یک جریان است و این جریان ادامه دارد، انشاالله که همیشه انقلابی بمانیم و تحول را سرلوحه امور خود قرار دهیم.

وی تأکید کرد: بی تردید این مردم لایق بهترین ها هستند و لحظه ای نباید در خدمت گذاری به مردم درنگ کنیم و اگر از مردم کم بگذاریم قطعا گناهی نابخشودنی دارد.