«فیلم لگو۲» وارد بازار شد/ عقب ماندگی ۱۴ درصدی سینمای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، باکس‌آفیس داخلی ایالات متحده کم کم باید شروع به فرستادن درخواست کمک برای اس‌اواس کند چون شروعی بسیار ناامیدکننده در سال ۲۰۱۹ داشته است. این در حالی است که ناظران این صنعت امیدوار بودند «فیلم لگو: قسمت دوم» ساخته برادران وارنر بتواند کمی اوضاع را تغییر دهد.

این دنباله انیمیشن با فروشی ۳۴.۴ میلیون دلاری از ۴۳۰۳ سالن سینما به‌راحتی در صدر باکس‌آفیس قرار گرفت، ‌ اما نتوانست آن نوع علاقه‌ای را به وجود بیاورد که استودیو انتظارش را داشت. تخمین‌های اولیه حاکی از این بودند که فیلم می‌تواند با فروشی حداقل ۵۰ میلیون دلاری کارش را آغاز کند.

با استناد به کام‌اسکور، بازار باکس‌آفیس داخلی ایالات متحده در حال حاضر ۱۴.۵ درصد از فروش کل همین بازه در سال گذشته عقب است.

فروش نخستین آخر هفته «فیلم لگو ۲» تقریبا ۵۰ درصد کمتر از قسمت اولش محصول سال ۲۰۱۴ بود که ۶۹ میلیون دلار فروخته بود و در نهایت فروش خود را به ۴۶۹ میلیون دلار رساند.

خارج از کشور، «فیلم لگو ۲» با ۱۸.۱ میلیون دلار کسب شده از ۶۳ بازار خارجی کارش را آغاز کرد و به این ترتیب در سطح جهان با ۵۳ میلیون دلار نخستین آخر هفته فروش خود را به پایان برد.

فیل لرد و کریستوفر میلر، دوگانه‌ای که به خاطر فیلم‌هایی مثل «اسپایدرمن: داخل اسپایدر ورس» و «۲۱ جامپ استریت» شناخته می‌شوند، برای نویسندگی و تهیه کردن «فیلم لگو ۲» بازگشتند. کریس پرت، الیزابت بنکس و ویل آرنت یک بار دیگر صداهای خود را به شخصیت‌های این فیلم قرض دادند. این چهارمین فیلم در فرنچایز لگو است که شامل «فیلم لگو بتمن» و «فیلم لگو نینجاگو» هم می‌شود.

«فیلم لگو ۲» تنها تازه‌وارد بازار این هفته ایالات متحده نبود. فیلم کمدی «چیزی که مردها می‌خواهند» ساخته پارامونت در نخستین آخر هفته اکران خود فروشی در راستای انتظارها داشت و با نمایش در ۲۹۱۲ سالن سینما ۱۹ میلیون دلار کسب کرد.

فیلم «تعقیب سرد» ساخته کمپانی لاینزگیت نیز در رتبه سوم قرار گرفت. این فیلم تریلر اکشن با نقش‌آفرینی لیام نیسون با ۱۰.۹ میلیون دلار فروش از ۲۶۳۰ سالن سینما کار خود را آغاز کرد. لیام نیسون این هفته به خاطر صحبت‌هایی که بعضی‌ها آن‌ها را نژادپرستانه خطاب کردند خبرساز شد و پیش‌نمایش و فرش قرمز فیلمش هم کنسل شد. با این حال فروش فیلم در حد انتظار بود و لطمه‌ای ندید.

«قسمت بالا» با بازی کوین هارت و برایان کرانستون این هفته در مقام چهارم قرار گرفت و با فروش ۷.۲ میلیون دلار دیگر در مجموع ۸۵.۸ میلیون دلار در باکس آفیس داخلی آمریکا فروخت و جایگاه خود را در میان پنج فیلم نخست حفظ کرد.

«شیشه» یا «گلس» نیز مکان پنجم را در اختیار گرفت و ۶.۴ میلیون دلار دیگر فروخت تا مجموع فروشش در بازار داخلی را به ۹۸.۵ میلیون دلار برساند. این فیلم در مجموع در سطح جهانی ۲۲۱.۵ میلیون دلار فروخته است.