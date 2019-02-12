معرفی بهترین رژیم غذایی ۲۰۱۹/ کمک به کاهش وزن

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در گزارشی جدید اعلام کرده اند رژیم غذایی مدیترانه ای بهترین رژیم غذایی در سال ۲۰۱۹ است. در این مطالعه، ۴۱ رژیم غذایی مورد نظرسنجی قرار گرفت.

رژیم غذایی مدیترانه ای به عنوان بهترین رژیم غذایی برای تغذیه سالم، بهترین رژیم غذایی گیاهی، بهترین رژیم غذایی برای افراد دیابتی و اسان ترین رژیم غذایی مورد پیروی در رده نخست قرار گرفت.

رژیم غذایی DASH (شیوه های رژیمی توقف فشارخون بالا) نیز در رتبه دوم این نظرسنجی قرار گرفت. این رژیم غذایی فقط برای افراد مبتلا به فشارخون بالا نیست بلکه برای افراد دارای سابقه خانوادگی ابتلا به فشارخون یا افراد پرریسک در معرض ابتلا به این بیماری نیز است.

این رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات تازه، روغن زیتون، ماهی، مغزیجات آجیلی، حبوبات، غلات کامل و سایر مواد خوراکی سالم است.

برخی از فواید رژیم غذایی مدیترانه ای شامل کاهش ریسک حمله قلبی و سکته، بهبود سلامت گوارشی، کاهش ریسک بیماری های التهابی و سرطان های نظیر سرطان سینه است.

این رژیم غذایی برای افراد مسن هم مفید است چراکه موجب کاهش روند پیری می شود. این رژیم غذایی دارای خواص ضداکسایشی و ضدالتهابی است، ریسک ضعف و سستی را در افراد مسن کاهش می دهد و موجب افزایش تنوع میکروبی روده می شود. همچنین ریسک احتمال بستری شدن در بیمارستان را برای بیماران مبتلا به سیروز کبدی کاهش می دهد.