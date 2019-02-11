حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخی محکم به دشمنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در پیامی ضمن گرامیداشت چهلمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اظهار داشت: حضور باشکوه و سراسر شور و شعور مردم عزیز ایران به ویژه مردم ولایتمدار استان دار الحماسه بوشهر برگ زرین دیگری بر تاریخ تابناک ایران و استان گرانقدر بوشهر افزود. حضوری پر از معانی بلند اسلامی، ایرانی و انقلابی که نشان از پایداری و وفاداری مردم عزیز به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی، اسلامی و ملی دارد.

وی افزود: حضور حماسی مردم در ۲۲ بهمن چهل سالگی انقلاب، پاسخی محکم و قاطع به یاوه گویی های دشمنان انقلاب به ویژه سران جنایت کار امریکا و رژیم اشغالگر قدس و مزدوران منطقه ای آنان بود که در اندیشه توطئه، بحران و براندازی انقلاب از راه های مختلف بودند و نیز لبیکی آگاهانه و ولایی به ندای رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای «دامت برکاته العالیه» است.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: مردم عزیز ایران نظام اسلامی را خود بنیان نهاده اند و برای آن جان ها داده اند و هرگز به خاطر کمبود های تحمیلی و یا سوء مدیریت ها، تنها نمی گذارند و با بصیرت و هوشمندی از انقلاب اسلامی دفاع می کنند و مشکلات را از درون خانواده انقلاب در پی حلّ آن بر می آیند.

وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز همواره با انقلاب بوده و می باشند و این مسئولان هستند که باید انقلابی و مردمی در خدمت این مردم گرانقدر، صبور و امتحان داده باشند.

صفایی بوشهری افزود: اینجانب صمیمانه از حضور مردم انقلابی، با فرهنگ و ولایتمدار استان بوشهر در این راهپیمایی که در فضایی پر از باران رحمت الهی برگزار شد، تشکر و قدردانی می‌کنم و از تمامی اعضای ستاد برگزاری مراسم دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر می نمایم و موفقیت و بهروزی آحاد ملت و مردم گرانقدر استان بوشهر را از خداوند منان خواستارم.