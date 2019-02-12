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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۰۰

رئیس آموزش وپرورش بشاگرد:

کلیه مدارس دارای سرویس روستا مرکزی در بشاگرد تعطیل است

کلیه مدارس دارای سرویس روستا مرکزی در بشاگرد تعطیل است

بشاگرد - رئیس آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد از تعطیلی مدارس روستا مرکزی دارای سرویس در این شهرستان خبر داد.

عبدالرضاروشن ضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :با تداوم وفعالیت سامانه بارشی که از روزهای  گذشته در استان و شهرستان شروع به بارندگی کرده  است سبب لغزنده شدن جاده ها و جاری شدن سیلابها و رودخانه ها در مسیر دانش آموزان می شود که به همین دلیل مدارس  روستا مرکزی که دانش آموزان دارای سرویس هستند تعطیل اعلام شدند.

روشن ضمیر بیان داشت: این بارندگی  ها در برخی از مسیر ها سبب مسدود شدن راه  تنها بر اثر جاری شدن سیلاب و رودخانه ها می شود و برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی با تعطیلی مدارس  از ورود دانش آموزان به مدارس جلو گیری به  عمل آمد.

رئیس آموزش وپرورش بشاگرد عنوان کرد:سایر مدارس خوابگاهی و روزانه در روستا ها باز است ودانش آموزان ومعلمان باید بر سر کلاس درس خود حاضر شوند هرگونه تعطیلی این مدارس  متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 4539770

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