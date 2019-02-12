کلیه مدارس دارای سرویس روستا مرکزی در بشاگرد تعطیل است

عبدالرضاروشن ضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :با تداوم وفعالیت سامانه بارشی که از روزهای گذشته در استان و شهرستان شروع به بارندگی کرده است سبب لغزنده شدن جاده ها و جاری شدن سیلابها و رودخانه ها در مسیر دانش آموزان می شود که به همین دلیل مدارس روستا مرکزی که دانش آموزان دارای سرویس هستند تعطیل اعلام شدند.

روشن ضمیر بیان داشت: این بارندگی ها در برخی از مسیر ها سبب مسدود شدن راه تنها بر اثر جاری شدن سیلاب و رودخانه ها می شود و برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی با تعطیلی مدارس از ورود دانش آموزان به مدارس جلو گیری به عمل آمد.

رئیس آموزش وپرورش بشاگرد عنوان کرد:سایر مدارس خوابگاهی و روزانه در روستا ها باز است ودانش آموزان ومعلمان باید بر سر کلاس درس خود حاضر شوند هرگونه تعطیلی این مدارس متعاقبا اعلام می شود.