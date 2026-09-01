به گزارش خبرنگار مهر، بانک نشای زالی در روستای شهیدآباد شهرستان بهشهر با تمرکز بر تولید نشای ارقام مرغوب برنج راهاندازی شد تا بخشی از نیاز کشاورزان منطقه برای کشت مکانیزه تأمین شود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه آیین بهرهبرداری از این واحد با اشاره به ظرفیت ۲۷۰ هکتاری بانک نشا اظهار کرد: راهاندازی این مجموعه میتواند در تسهیل عملیات کاشت، کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری در شالیزارهای منطقه مؤثر باشد.
سید اسماعیل حسینی افزود: از مجموع سطح تحت پوشش این بانک نشا، ۱۸۰ هکتار به کشت رقم طارم و ۹۰ هکتار به رقم شیرودی اختصاص یافته است.
وی توسعه زیرساختهای مرتبط با تولید نشا را یکی از الزامات حرکت به سمت کشاورزی مکانیزه دانست و بیان کرد: دسترسی کشاورزان به نشای استاندارد و آماده، ضمن کوتاه کردن فرآیند کاشت، زمینه استفاده گستردهتر از ماشینآلات کشاورزی را فراهم میکند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر با اشاره به آثار اقتصادی این طرح گفت: این واحد در فصل فعالیت برای ۱۵ تا ۲۰ نفر اشتغال ایجاد میکند و در بخش فعالیتهای مستمر نیز زمینه اشتغال هفت نفر را فراهم خواهد کرد.
حسینی با تأکید بر نقش بانکهای نشا در تقویت اقتصاد روستاها تصریح کرد: حمایت از این واحدها در راستای کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری، تقویت زنجیره تأمین برنج و بهبود وضعیت معیشتی شالیکاران دنبال میشود.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان جهاد کشاورزی، اتحادیه کمباینداران، نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستای شهیدآباد، نمایندگان شورای کشاورزی و جمعی از کشاورزان منطقه برگزار شد.
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