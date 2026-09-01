به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع رومانی به خبرگزاری الجزیره اعلام کرد: بودجه جدیدی برای تأمین نیازهای اوکراین اختصاص خواهد یافت. ما نه تنها درباره تأمین بودجه، بلکه درباره سرعت تولید تسلیحات نیز گفتگو می‌کنیم.

این مقام رومانی بدون محکوم کردن تنش آفرینی های آمریکا در منطقه و تجاوز غیرقانونی این کشور به خاک ایران، ادامه داد: تا زمانی که درگیری‌ها در خاورمیانه (غرب آسیا) ادامه داشته باشد، آنچه در این منطقه رخ می‌ دهد بر همه کشورها تأثیر می‌ گذارد.

وی در ادامه ادعا کرد: ورود پهپادهای روسیه به حریم هوایی ما، نقض قوانین بین‌المللی است.