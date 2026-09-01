رهایی ۲ گروگان در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری شامگاه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک مورد گروگانگیری در یکی از مناطق اطراف شهرستان بم، موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

ویفرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی مشخص شد ۲ نفر گروگان را به یکی از روستاهای اطراف زاهدان منتقل کرده اند که با رایزنی و میانجی گری بزرگان طوایف منطقه، روند آزادی گروگان‌ها بدون هرگونه درگیری و تنش به سرانجام رسید و نامبردگان پس از حدود ۲۵ روز به سلامت به آغوش خانواده بازگشتند.

این مقام انتظامی در پایان با قدردانی از هوشیاری مردم و همکاری های بزرگان و معتمدین خاطرنشان کرد: امنیت و آسایش شهروندان از اولویت های پلیس می باشد و در این راه با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع می شود.