لیگ هندبال بانوان پویا بود/ داور هم نیاز به تمرین دارد

مهسا معتمدی مربی هندبال تاسیسسات دریایی نایب قهرمان لیگ برتر هندبال بانوان در سال ۹۷، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه مسابقات امسال در سطح خیلی خوبی برگزار شد و ما شاهد یک لیگ پویا بودیم. حتی شاید تیم ما و لارستان فاصله ای با تیم ها داشتند اما با این حال شرایط همه تیم ها خوب بود. مهم تر از همه این بود که تقریبا ترکیب خیلی از تیم ها جوان بود به جز تیم لارستان که از بازیکنان ستاره و پیشکسوت استفاده کرده بود بقیه تیم ها جوان بودند، مثل تیم ما که تقریبا نیمی از بازیکنان ما اولین یا دومین سالی بود که در لیگ شرکت می کردند.

وی ادامه داد: اگر فدراسیون هندبال بتواند روی همین بازیکنان جوان یک برنامه ریزی درست انجام دهد مطمئنا در سالهای آینده می توانیم حتی در سطح ملی یک تیم خوب و عالی داشته باشیم.

مربی تیم هندبال تاسیسات دریایی در مورد داوری های صورت گرفته در لیگ هندبال امسال بانوان نیز گفت: باید بهتر از این باشد و داوری ها از نظر من آن طور که می توانست باشد نبود. باید بیشتر روی داوری سرمایه گذاری و کار شود. به نظر من داورهای ایران به نسبت کشورهای دیگر کمتر سوت زده اند حتی برای ما هم در طی سال شاید یک سوت بزند و برود و مطمئنا اگر بیشتر سوت بزند بهتر خواهد شد. در بازیهای مهم داور می تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد هرچند از قصد هم نباشد. یک داور هم مانند یک بازیکن اگر در مسابقات بیشتری شرکت کند مطئمنا عملکرد بهتری خواهد داشت.

وی بیان داشت : نمی توانم بگویم داوری در بازیهای تیم ما هم تاثیر گذار بود اما به هر حال برخی سوت ها سرنوشت ساز بود.

معتمدی همچنین در پاسخ به پرسش که « آیا تیم تاسیسات دریایی در جام باشگاههای آسیا شرکت می کند یا خیر ؟»، هم گفت: مشکلات اقتصادی که کشورمان دارد روی اسپانسرها هم خیلی تأثیر گذاشته و هر باشگاهی تمام تلاشش را می کند که در مسابقات شرکت کند و امیدواریم که باشگاه ما هم بتواند هزینه ی لازم را جمع آوری کند تا بتوانیم در جام باشگاه ها شرکت کنیم.

وی افزود: امیدواریم هر چه زودتر نایب رییس فدراسیون هندبال در امور بانوان زودتر انتخاب شود و هندبال بانوان سر و سامان بگیرد تا روی روندی که باید پیش برود کار را ادامه دهد چون با این شرایط آینده مشخصی ندارد و بلاتکلیف است.