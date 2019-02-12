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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

شهردار منطقه یک تهران:

ترافیک مشکل اصلی مراکز گردشگری شمال تهران است

ترافیک مشکل اصلی مراکز گردشگری شمال تهران است

شمیرانات- شهردار منطقه یک تهران ترافیک را مشکل اصلی گردشگران در مراکز شمال تهران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید موسوی صبح سه شنبه در جمع مدیران شهری این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشت: ساماندهی ترافیکی و کاهش زمان رسیدن به مقصد از اولویت های طرح های ترافیکی منطقه قرار می گیرد و باید بر ای رسیدن به این مقصود از مدهای جدید حمل و نقلی به خصوص توسعه خطوط مترو بهره گرفته شود .

وی توسعه خط مترو و اتصال خط یک تجریش به غرب و شرق منطقه را راهکار اساسی ساماندهی ترافیک دانست و گفت: در کنار توسعه مترو می توانیم دسترسی های محلی و اتصال آنها بهم را در بخش شمالی منطقه که اکثر جاذبه های گردشگری در آن قرار دارند بررسی کنیم.

شهردار منطقه یک تهران افزود: قابلیت های جدید را در حوزه گردشگری و خدمات با مشارکت بخش خصوصی و شهروندان باید پیدا کنیم و باغ ها را به سمت استفاده گردشگری مانند باغ پذیرایی ها ببریم تا جاذب گردشگران باشند.

موسوی توجه به افکار عمومی و پیوست اجتماعی در طراحی پروژه ها را مورد تاکید قرار داد  و گفت: پیوست اجتماعی قبل از طراحی پروژه ها باید انجام شود و بنا به نیاز مردم پروژه ها طراحی و اجرا شوند.

کد مطلب 4540018

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