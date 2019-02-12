ترافیک مشکل اصلی مراکز گردشگری شمال تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید موسوی صبح سه شنبه در جمع مدیران شهری این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشت: ساماندهی ترافیکی و کاهش زمان رسیدن به مقصد از اولویت های طرح های ترافیکی منطقه قرار می گیرد و باید بر ای رسیدن به این مقصود از مدهای جدید حمل و نقلی به خصوص توسعه خطوط مترو بهره گرفته شود .

وی توسعه خط مترو و اتصال خط یک تجریش به غرب و شرق منطقه را راهکار اساسی ساماندهی ترافیک دانست و گفت: در کنار توسعه مترو می توانیم دسترسی های محلی و اتصال آنها بهم را در بخش شمالی منطقه که اکثر جاذبه های گردشگری در آن قرار دارند بررسی کنیم.

شهردار منطقه یک تهران افزود: قابلیت های جدید را در حوزه گردشگری و خدمات با مشارکت بخش خصوصی و شهروندان باید پیدا کنیم و باغ ها را به سمت استفاده گردشگری مانند باغ پذیرایی ها ببریم تا جاذب گردشگران باشند.

موسوی توجه به افکار عمومی و پیوست اجتماعی در طراحی پروژه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: پیوست اجتماعی قبل از طراحی پروژه ها باید انجام شود و بنا به نیاز مردم پروژه ها طراحی و اجرا شوند.