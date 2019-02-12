فتوای امام درباره سلمان رشدی رویارویی جدی انقلاب با غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد اسماعیل زارعی بعدازظهر سه شنبه در نشست بازخوانی یک پرونده ویژه فتوای ۳۰ ساله در آیین ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی در دفتر خبرگزاری فارس مازندران با اشاره به این انقلاب اسلامی ایران به اسانی به دست نیامده است اظهار داشت: حوادث مهمی در ۴۰ سال گذشته رخ داد و یکی از موضوعات مهم، صدور فتوای ترایخی حضرت امام راحل در ارتداد سلمان رشدی مرتد است و این فتوا یک رویارویی جدی انقلاب اسلامی با جامعه غرب و سیره عملی امام راحل در دفاع از مسلمانان عالم است و با اقدام به موقع امام، چهره پرفریب غرب برملا شد.

وی افزود: موضوع کتاب کفرآمیز آیات شیطانی یک نمونه است و به فرمایش امام راحل، دنیای استکبار و بربریت، چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه با اسلام برملا ساخت تا ما از ساده اندیشی خارج شویم و همه چیز را به حساب سوء مدیریت و بی تجربگی نگذاریم.

حجت الاسلام زارعی یادآور شد: اقدام موهن سلمان رشدی علیه اسلام و مسلمین درحالی است که وقتی به هرکدام از صفحات کتاب دقت می شود، در واقع تجاوزی بزرگ به حریم ارزشهای مقدس است.

وی با اشاره به اینکه حکم حضرت امام راحل درباره سلمان رشدی بازتاب داخلی و خارجی داست و افزود: تظاهرات ملت ایران برابر سفارت انگلیس و اعلام یک روز عزای عمومی در کشور از جمله بازتاب های داخلی فتوای تاریخی حضرت امام راحل بوده است.

فرزند مؤسس شبکه مردمی پیگیری فتوای تاریخی امام خمینی (رحمت الله علیه)، علیه مولف کتاب موهن آیات شیطانی ادامه داد: همچنین حوزه های علمیه در داخل کشور کلاس های درس را تعطیل کردن و ایران ضمن محکوم کردن اقدام موهن، کتاب های منتشرشده توسط موسسه انگلیسی پنگوئن و شعبه وابسته به آن را ممنوع کرد و اقلیت های مذهبی نیز برابر اقدام وقیحانه، سکوت نکردند و آن را محکوم کردند.

حجت الاسلام زارعی یادآور شد: دشمنان اسلام در موضعگیری عجیب، اقدام چاپ کتاب آیات شیطانی و اقدام سلمان رشدی را در تالیف کتاب، آزادی بیان و قلم معرفی کردند و در آن زمان دولت جمهوری اسلامی را تهدید به خروج سفرا و کاردار کردند تا اینکه کشور ما را تحت فشار قرار دهند و فتوای حضرت امام راحل پس گرفته شود.

وی افزود: حضرت امام راحل در اقدام انقلابی دیگری فرمودند اگر سلمان رشدی توبه کند و زاهد و زمان شود برهر مسلمانی واجب است با جان و مال تمامی هم خود را به کار گیرند و او را به درک واصل گردانند.