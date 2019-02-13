تاخیر در اردوی جهانی تیم ملی تنیس روی میز به خاطر مسابقات باشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز اردیبهشت ماه سال آینده در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهد کرد.

برای این حضور با لحاظ کردن عملکرد و موقعیت بازیکنان در بازی های آسیایی و رنکینگ جهانی و همچنین مجموع نتایج به دست آمده در پنج مرحله مسابقات تور ایرانی بزرگسالان، ترکیب تیم ملی با معرفی نوشاد و نیما عالمیان، امیرحسین هدایی و میعاد لطفی نهایی شد.

به گفته جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز قرار بود این ترکیب از اواسط بهمن ماه اردوی آماده سازی خود را آغاز کند؛ این در حالی است که هنوز زمان اردو مشخص و نهایی نشده است.

ظاهرا مسابقات باشگاهی تنیس روی میز و در پیش بودن مرحله پلی آف این رقابت ها دلیل این مسئله است. از مجموع چهار پینگ پنگ باز اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان، نیما عالمیان در لیگ فرانسه مشغول است. نوشاد عالمیان و امیرحسین هدایی پیگیر تمرینات باشگاهی خود با پتروشیمی هستند و میعاد لطفی هم چنین شرایطی را با تیم دانشگاه آزاد دارد.

پلی آف لیگ تنیس روی میز برای تعیین رده بندی نهایی تیم های شرکت کننده طی روزهای ۱۰ تا ۱۴ اسفندماه برگزار می شود. پتروشیمی بندرامام، نفت آبادان، رعدپدافند خاتم الانبیا و دانشگاه آزاد برگزارکننده این مرحله از مسابقات هستند.

پیش از آغاز این مرحله از مسابقات، تیم پتروشیمی از اول اسفندماه و به مدت یک هفته در اردوی آماده سازی خواهد بود.

به خاطر این شرایط و درگیری باشگاهی که ملی پوشان تنیس روی میز با آن مواجه هستند، برگزاری اردوی تیم ملی به بعد از لیگ برتر و اتمام این رقابت ها موکول شده است.

به گفته جمیل لطف الله نسبی و با توجه به اینکه ۱۴ اسفندماه زمان پایان لیگ است، اردوی تیم ملی چند روز بعد از این تاریخ آغاز خواهد شد و به طور مستمر ادامه دارد.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمرینات ملی پوشان به صورت مستمر تا زمان اعزام به تورنمنت عمان و بعد از آن قطر ادامه خواهد داشت.

لطف الله نسبی یادآور شد که مسابقات «چلنج پلاس» عمان ۲۹ اسفند تا ۴ فروردین برگزار می شود. زمان اعلام شده برای مسابقات پلاتینیوم قطر هم ۶ تا ۱۱ فروردین ماه است. بعد از این دو رویداد، تمرینات تیم ملی در تهران پیگیری می شود اما در فاصله زمانی ۱۶ تا ۱۸ فروردین ماه نوشاد عالمیان و مهشید اشتری در کاپ آسیا شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان اول تا هشتم اردیبهشت ماه در بوداپست برگزار می شود. این رقابت ها در چهار بخش تیمی، انفرادی، دوبل و میکس دوبل پیگیری می شود.