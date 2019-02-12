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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۴۹

آزادی «سعید مرتضوی» تکذیب شد

آزادی «سعید مرتضوی» تکذیب شد

معاون اول قوه قضائیه گفت: رئیس جدید قوه قضائیه تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی می‌شود و کار خود را آغاز می‌کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با سایت الف در خصوص معرفی رئیس جدید قوه قضائیه گفت: رئیس جدید قوه قضائیه انشاالله تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی می شود و کار خود را آغاز می کند.

وی در خصوص گزینه ریاست قوه قضائیه گفت: تا پایان سال زیاد نمانده و انشاالله معرفی می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: همه دستگاهها و از جمله قوه قضائیه همراه و پا به پای مردم در مقابل همه مفسدین و خلافکاران با تمام توان ایستادگی کرده و اجازه دست درازی به بیت‌المال به مفسدین نمی دهد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص شایعات آزادی مرتضوی دادستان سابق تهران از زندان گفت: این خبر تکذیب شد و وی همچنان در زندان است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عفو برخی از محکومین قضایی، آیا مرتضوی هم شامل عفو شده است، گفت: من خبر ندارم.

کد مطلب 4540424

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