نتوانستیم در حوزه مُد یک نمونه موفق را در کشور ایجاد کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کارگروه مد و لباس، منصور تیرگر رئیس مرکز پژوهشگاه اتحادیه پوشاک تهران درباره هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر به عنوان محوری ترین حرکتی که توانست در حوزه پوشاک اجتماع بانوان بخاطر خلا و عدم امکان کپی برداری گردشی در کشور ایجاد کند، گفت: درگذشته در کشور ساز و کار مناسبی برای فرآیند تولید مد وجود نداشت.

افزود: تشکیل و راه اندازی دفتر توسعه و طراحی در مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک در راستای ایجاد کالکشن همواره یکی از دغدغه های بخش صنعت و دبیرکارگروه ساماندهی مد ولباس بوده است. توجه به فرآیند مد در کشور، یکی از رکن های مهمی است که در تمام کشورهای توسعه یافته به آن توجه ویژه ای می شود و ما نیز در زمان قبل از انقلاب و بعداز پیروزی انقلاب اسلامی با داشتن برنامه ریزی در زمینه مد به این مقوله توجه ویژه داشته ایم اما هرگز نتوانستیم یک نمونه موفق را در کشور ایجاد کنیم و علت آن الگوی مارپیچ سه گانه بود که بعدها به الگوی مارپیچ چهارگانه تبدیل شد.

تیرگر ادامه داد: ارتباط بین بخش دانشگاه، صنعت و دولت سه وجه مهمی بود که در توسعه صنایع به آن نیاز داشتیم و بعدها به مارپیچ چهارگانه تبدیل شد و مخاطب محوری در آن قرار گرفت.

وی با بیان اینکه رسانه در کشور ما نتوانست وظایف خود را در زمینه مد و لباس به درستی انجام دهد اظهار داشت: شاید به این دلیل رسانه های داخلی کشور نتوانستند در زمینه مد ولباس ایرانی اسلامی وظیفه خود را به درستی انجام دهند که کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مخاطراتی نظیر جنگ، تحریم و نبود ثبات سیاسی مواجه بود.

تیرگر با بیان اینکه امروز در کشور ذوق، سلیقه و پتانسیل بسیارقوی در حوزه طراحی مد و لباس وجود دارد، خاطرنشان کرد: هنوز در کشور سازوکاری که بتواند درکاربردی کردن روش ها و سلیقه ها برای به تولید انبوه رساندن و به سطح عرضه نزدیک کردن حوزه طراحی مد ولباس کمک کند شکل نگرفته است در همین راستا به یک برنامه ریزی منسجم و سرمایه گذری بلند مدت نیازمندیم.

وی افزود: بعداز آنکه از سال ۲۰۰۷ فست فشن ها به دنیا راه پیداکردند سال ۲۰۱۴ در دنیا اتفاقاتی افتاد و تا به امروز در حال رخ دادن است او آن اتفاق این بود که مصرف کنندگان به سمت پوشاک اجاره ای و پوشاک دست دوم در اروپا تمایل پیداکردند و استقبال بسیار زیادی در خرید و مصرف پوشاک دست دوم صورت گرفت.بر همین اساس غربی ها متوجه شدند شتاب سرعت گیری فست فشن ها در دنیا کاهش پیدا کرده است.

رییس مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک تهران بیان کرد: طبق گزارش(بیزینس هاف فشن) از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ خطری که برندهای پوشاک مطرح را در دنیا تهدید می کنند مزون ها و خانه های مد شناخته شدند و تهدید آنها نیز به این دلیل بود که آنها می توانند با قیمت مناسب و کیفیت بهتر مخاطبین برندها را به خود جذب کنند.

او اظهار داشت: امروزه ما می توانیم از پتانسیل موجود در بدنه طراحی کشور استفاده کنیم و در این مقطع زمانی امیدوار هستیم برگزاری جشنواره هایی شبیه به جشنواره مد ولباس فجر، بتواند در جهت دهی صحیح پتانسیل های موجود کشور موثر واقع شود و جامعه طراحان را به صورت هدفمند به جلو پیش ببرد.

تیرگر گفت: مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم این است که بسیاری از طراحان به سمت مزون داری و خانه های مد گرایش پیداکرده اند همین امر باعث شده است تا رشد خانه های مد و مزون در کشور بیشتر از رشد مخاطبین شود.طراحان باید به سمتی هدایت شوند که با تولید انبوه در خدمت صنعت قرار بگیرند.طراحان باید به سمت کالکشن سازی پیش بروند به دنبال این هدف مهم دفاتری برای تولید کالکشن فراهم شده است تا طراحان این هدف مهم را در اختیارصنعت قراردهند.

او خاطرنشان کرد: نگاه طراحان نباید به سمت و سوی خانه های مد باشد چون این امر باعث تضعیف آنان می شود.مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک تهران رسته ای را با نام رسته طراحان ایجاد کرده است که به صورت صنفی می توان به طراحان مجوز رایگان داد. تاکنون بالغ بر ۳۰۰طراح تاکنون این مجوزرایگان را دریافت کرده اند.این امر در حال حاضر با هماهنگی کارگروه ساماندهی مد ولباس در حال انجام است.طراحان می توانند با دفاتر توسعه و طراحی در مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک تهران ارتباط برقرار کرده تا این دفاتر به سرعت تکثیر شوند. تکثیر دفاتر توسعه و طراحی در ایجاد کالکشن به صنعت کمک شایانی خواهد کرد.