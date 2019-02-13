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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹؛

حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) در لواسان طلبه پذیرش می کند

حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) در لواسان طلبه پذیرش می کند

حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام لواسان برای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ از طریق آزمون سراسری حوزه های علمیه برادران و از میان دانش آموزان مستعد دارای مدرک دیپلم طلبه می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) لواسان، دانش آموزان دارای مدرک دیپلم متولد سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ که علاقه مند به تحصیل در حوزه های علمیه هستند، برای شرکت در آزمون ورودی حوزه های علمیه باید به سایت  www.howzeh-qom.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

علاقه مندان پس از ثبت نام، می توانند با انتخاب کد ۱۲۹ حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام، محل پذیرش خود را مشخص کنند.

علاقه مندان برای آشنایی بیشتر با برنامه های حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام می توانند به نشانی howzehlavasan.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 4540945

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