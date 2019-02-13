حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) در لواسان طلبه پذیرش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع) لواسان، دانش آموزان دارای مدرک دیپلم متولد سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ که علاقه مند به تحصیل در حوزه های علمیه هستند، برای شرکت در آزمون ورودی حوزه های علمیه باید به سایت www.howzeh-qom.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

علاقه مندان پس از ثبت نام، می توانند با انتخاب کد ۱۲۹ حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام، محل پذیرش خود را مشخص کنند.

علاقه مندان برای آشنایی بیشتر با برنامه های حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام می توانند به نشانی howzehlavasan.ir مراجعه کنند.