تعداد تخت های دیالیز در مازندران پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی صبح چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه پس از انقلاب در حوزه بهداشت و درمان اقدامات خوبی انجام شده است، گفت:براساس آمار سازمان جهانی بهداشت سرعت رشد کشور در حوزه بهداشت نسبت به سایر کشورهای دنیا زیاد و قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه ایجاد شبکه بهداشت و درمان را از دستاورد انقلاب اسلامی دانست و افزود: ۳۰ مرکز جامع خدمات سلامت در سال ۱۳۵۷ وجود داشت که در سال ۹۷ به ۳۱۵ مرکز رسیده است و ۳۵ مرکز خانه بهداشت در سال ۵۷ وجود داشته که این رقم به هزار و ۱۱۰ مرکز افزایش پیدا کرد.

موسوی با بیان اینکه شاخص های استان مازندران از کشور بهتر است، گفت: مرگ و میر نوزادان از ۳۲ در هزار تولد به ۵.۲ درصد رسیده و مرگ و میر مادران باردار از ۲۵۵ در صد هزار به ۱۳.۸ درصد هزار رسیده است.

وی با بیان اینکه تعداد مرگ و میر کودکان زیر یک سال را ۹۳ در هر هزار تولد به ۷.۱ در هر هزار تولد رسیده است، گفت: در دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول سلامت اقدامات خوبی در حوزه سلامت اتفاق افتاده است و زیرساخت های مناسب در حوزه بهداشت و درمان به وجود آمد.

موسوی با بیان اینکه تعداد بیمارستان از ۱۵ مورد به ۴۰ بیمارستان رسیده است، افزود: تعداد تخت های بیمارستانی از ۷۰۰ تخت در سال ۵۷ به چهار هزار و ۱۴۳ تخت رسیده است که کمک کرده به وضعیت استاندارد برسیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه تعداد تخت دیالیز از ۸ تخت به ۲۵۲ تخت رسیده است، ادامه داد:در سال های گذشته تعداد تخت دیالیز افزایش پیدا کرده است ولی جوابگوی بیماران دیالیزی نیست و باید تخت دیالیزی در این حوزه توسعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پزشک با کمبود پزشک مواجه بودیم، گفت: ۴۰۹ پزشک عمومی و متخصص در سال ۵۸ فعالیت می کردند که در سال جاری به ۳۰۰۳ نفر رسیده است.

دکتر موسوی با بیان اینکه تعداد فوق تخصص از صفر به ۱۱۰ پزشک رسیده است، افزود: در بخش های پاراکلینیکی اتفاقات خوبی افتاد و در حال حاضر در استان ۲۰ دستگاه سی تی اسکن، ۱۰ ام آر ای، ۶ آنژیوگرافی، ۵ سنگ شکن برون اندامی و ۷ دستگاه گاما کمرا وجود دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به سایر دانشگاه ها جوان است، گفت: در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تیپ دو به تیپ یک ارتقا پیدا کرد و با دانشگاه های رده اول استان مقایسته می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تعداد طرح تحقیقاتی از سال ۷۱ تا کنون را ۴۱۸۶ دانست و افزود: مراکز تحقیقاتی در سال های اخیر افزایش خوبی پیدا کرده است و درحال حاضر ۱۸ مرکز تحقیقاتی مصوب و ۲ واحد توسعه تحقیقاتی وجود دارد.

دکتر موسوی کسب رتبه ۹ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و پیوستن سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به جمع محققین یک درصد پر ارجاع دنیا را از جمله دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی در حوزه تحقیقاتی دانست.

وی با تاکید بر افزایش سواد سلامت در جامعه، گفت: ۴۴۱ کانون سلامت محله در استان وجود دارد که رتبه نخست را در کشور داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ۱۹۶ سمن حوزه سلامت در استان وجود دارد، افزود: تاکنون ۲۱ مجمع شهرستانی و دو مجمع استانی برگزار شده است.

دکتر موسوی با اعلام اینکه ۲۵۲ هزار متر مربع به زیرساخت های مختلف افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: در استان مازندران ۳ مرکز اورژانس شهری، ۵۳ مرکز اورژانس جاده ای و ۱ مرکز هوایی وجود دارد