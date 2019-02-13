معابر بجنورد به دلیل پایه گذاری اشتباه توازن شهری را برهم زده

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله براتیان با بیان اینکه تمامی معابر بجنورد در گذشته بر اساس طرح تفضیلی بازگشایی شده اند، اظهار کرد: با این وجود معابر بجنورد به دلیل اینکه بر اساس یک برنامه و استراژی مشخصی پایه‌گذاری و پیش بینی‌های نشده اند سبب برهم خوردن توازن شهری شده است.

براتیان افزود: شهر بجنورد در حاشیه جاده ترانزیت قرار گرفته و اکثر معابر شهری نیز در راستای همین جاده، یعنی شرقی- غربی رشد کرده است .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهروندان برای دسترسی به معابر به ناچار باید حرکت های اضافه را برای رسیدن به مقصد انجام دهند، تصریح کرد: استراتژی شهرداری مرکز استان طی امسال و سال های آتی بازگشایی معابر و برقراری ارتباط بین معابر محلی، منطقه ای و فرا منطقه ای شهر با یکدیگر است.

شهردار بجنورد بیان کرد: با بازگشایی ها که در نقاط مختلف شهر درحال انجام است، تسهیل تردد در این معابر انجام می شود که با تحقق این هدف، زمان کمتری صرف تردد شده و همچنین وضعیت ترافیکی، مصرف سوخت و محیط زیست بهبود می‌یابد.

براتیان عنوان کرد: بخشی از این هدف با بازگشایی معابر آیت‌الله بجنوردی، شرق سپاه به بلوار پرفسور سمیعی، صیاد شیرازی به ۳۲ متری شهدا و همچنین بازگشایی ۱۶ متری خیابان قیام و اتصال آن به فرخی، اتصال خیابان میرزا رضا کرمانی‌و ... تحقق می‌یابد.

بازگشایی رینگ‌های شمالی و جنوبی بجنورد

شهرداری مرکز استان با اشاره به مسافر خیز بودن بجنورد، گفت: در پیک سفرهای بین شهری، ورودی های بجنورد و همچنین معابر درونی ترافیک‌های سنگینی به خود می‌بینند به همین سبب بازگشایی های بسیاری برای انجام در دستور کار قرار گرفته است.

براتیان اظهار کرد: رینگ های شمالی شهر شامل ارتباط ۳۲ متری جوادالائمه از سمت شرق به ۷۲ متری امام رضا(ع) (محور بجنورد- شیروان) که با برقراری آن خیابان های معراج و باقرخان تا باند کندروی ۷۲ متری امام رضا(ع) متصل می‌شود و همچنین از سمت جنوب است که ارتباط ۳۲ متری شهدا با چهارراه ولایت تکمیل می‌شود.

وی درباره رینگ جنوبی شهر بیان کرد: بازگشایی و اتصال ۶۲ متری پیامبر اعظم(ص) تا بلوار امام علی (ع) و اتصال آن به باند کندرو امام رضا(ع) نیز رینگ جنوبی شهر را کامل می‌کند.

شهردار بجنورد اضافه کرد: با تکمیل و اتمام پروژه بازگشایی خیابان ۴۲ متری آیت الله بجنوردی ارتباط بین شرق و غرب شهر نیز برقرار می شود.

پیش بینی‌ مدیریت بحران شهرداری برای موقعیت بحرانی

شهردار بجنورد در ادامه گفت: شهرداری با هدف مدیریت بحران، اقدام به طرح ریزی افزایش مسیرهای ورودی و خروجی بجنورد کرده است.

براتیان اظهار کرد: شهر بجنورد از معابر جاده‌ای تنها یک ورودی و خروجی دارد و در مواقع بحرانی، خروج اضطراری را دچار مشکل می‌کند.

وی عنوان کرد: قصد داریم تا یک معبر دیگر به تمامی مسیرهای ورودی و خروجی شهر اضافه کنیم تا در صورت بروز مشکل، خروج مردم از شهر دردسر ساز نشود.

براتیان درباره این معابر عنوان کرد: از طرف جاده تهران، خیابان آیت الله بجنوردی از شمال شرق مشهد، ۳۲ متری جوادالائمه و از طرف جاده اسفراین نیز ۳۲ متری سعدی احداث می‌شود.