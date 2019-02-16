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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۲

رئیس دادگاه عمومی فاریاب:

۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در فاریاب کشف شد

۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در فاریاب کشف شد

فاریاب - رئیس دادگاه عمومی فاریاب از کشف ۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در فاریاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سالاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید از تعدادی از عمده فروشی های مواد غذایی فاریاب اظهار داشت: در این بازدید چند ساعته در راستای حمایت از مصرف کننده و حقوق عامه یک واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن نکات بهداشتی پلمب و تعداد پنج واحد صنفی عمد فروشی مواد غذایی به طور کامل بازرسی به عمل آمد و در خصوص تمامی این واحدها، پرونده تخلف در اداره تعزیرات به دلیل عدم رعایت نکات قانونی تشکیل شد.

 وی در ادامه گفت: همچنین در این بازدید تعدادی اجناس قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال کشف و شناسایی شد و در اختیار تعزیرات جهت تشکیل پرونده و رسیدگی قرار گرفت. همچنین مقداری کالای فاسد و تاریخ مصرف گذشته نیز جمع آوری و معدوم شد.

سالاری بیان کرد: شهروندان در خصوص گرانی اصناف تخلف آنان را به اداره تعزیرات حکومتی و صنعت و معدن و تجارت اعلام کنند.

وی با تاکید بر استمرار بازرسی ها در راستای حقوق عامه و حقوق شهروندی در سطح شهرستان هشدار داد با متخلفین به صورت قاطع وفق مقررات برخورد خواهد شد.

کد مطلب 4543119

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