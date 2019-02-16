نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در کرمان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان صبح شنبه در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و سیزدهمین نمایشگاه استانی قرآن و عترت در کرمان گفت: از تمام ظرفیت های موجود برای برگزاری این نمایشگاه استفاده شده است.

سردار غلامعلی ابوحمزه گفت: نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از امروز ۲۷ بهمن ماه شروع شده و تا ۹ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

سردار ابوحمزه با اشاره به برگزاری اجلاسیه کنگره ۶۵۰۰ شهید استان تصریح کرد: قرار است بعد از اتمام اجلاسیه برنامه ریزی سه ساله در این خصوص داشته باشیم؛ نقاط قوت و ضعف برنامه های کنگره را آسیب شناسی کنیم.

وی در ادامه افزود: امیدواریم از این طریق بتوانیم یک الگو و نمونه در سطح ستادهای کشور طراحی شود و بقیه استان ها استفاده کنند.

نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از ۲۷ بهمن ماه به مدت یک هفته در حسینیه ثارالله و همزمان با نمایشگاه استانی قرآن و عترت برگزار می شود.