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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

با حضور مسئولان لشکری و کشوری؛

نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در کرمان آغاز به کار کرد

نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در کرمان آغاز به کار کرد

کرمان - نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت با حضور مسئولان لشکری، کشوری و استانی در حسینیه ثارالله کرمان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان صبح شنبه در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و سیزدهمین نمایشگاه استانی قرآن و عترت در کرمان گفت: از تمام ظرفیت های موجود برای برگزاری این نمایشگاه استفاده شده است.

سردار غلامعلی ابوحمزه گفت: نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از امروز ۲۷ بهمن ماه شروع شده و تا ۹ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

سردار ابوحمزه با اشاره به برگزاری اجلاسیه کنگره ۶۵۰۰ شهید استان تصریح کرد: قرار است بعد از اتمام اجلاسیه برنامه ریزی سه ساله در این خصوص داشته باشیم؛ نقاط قوت و ضعف برنامه های کنگره را آسیب شناسی کنیم.

وی در ادامه افزود: امیدواریم از این طریق بتوانیم یک الگو و نمونه در سطح ستادهای کشور طراحی شود و بقیه استان ها استفاده کنند.

نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از ۲۷ بهمن ماه به مدت یک هفته در حسینیه ثارالله و همزمان با نمایشگاه استانی قرآن و عترت برگزار می شود.

کد مطلب 4543200

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