به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، روزنامه فرانسوی «لوموند» در گزارش‌گفتگوی مفصلی به شعر و زندگی علی‌محمد مودب به عنوان «یکی از شاعران مهم امروز ایران» پرداخته است.

در این مطلب با اشاره به اهمیت شعر در جامعه ایرانی و همه طبقات اجتماعی آمده است که «آیت‌الله [امام] خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی خود شاعر بود و غزل (شعر عاشقانه) می‌سرود. او از واژگانی همچون می و مستی و عشق در معنای استعاری کلمات بهره می‌گرفت... مودب نیز شاعری است که برای جمهوری اسلامی و پیش از آن برای انقلاب اسلامی شعر می‌سراید. او خود شاهد وقوع انقلاب در سال 1979 میلادی بود.

این روزنامه افزوده است: وقتی با مودب چشم در چشم می‌شوی، او کلمات را آرام و جویده ادا می‌کند و هنگام حرف زدن سرش را پایین می‌اندازد. اما وقتی اشعار خود را، -با تأکیدی که بر ایرانیان تأثیر می‌گذارد-، دکلمه می‌کند، مودب توفان به پا می‌کند.

لوموند سپس با اشاره به «ادبیات متعهد ژان پل سارتر» از قول علی‌محمد مودب ذکر کرده است: منبع الهام من قرآن کریم است [و نه آثار سارتر].

این روزنامه فرانسوی سپس به سال‌های ابتدایی سرایش مودب پرداخته است و نوشته است که او در ابتدا اشعار خود را در روزنامه‌های جام جم و قدس منتشر می‌کرد و در ادامه به سبک شعری این شاعر اشاره کرده است و می‌نویسد: اغلب اشعار او بدون قافیه است و بنابراین مودب شاعری است که به جریان مدرن شعر ایران تعلق دارد.

این مطلب روز یک‌شنبه، دهم فوریه در صفحه هشت این روزنامه و همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی منتشر شده است.