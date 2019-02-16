به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، فیلم‌های پویانمایی پذیرفته شده در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ در بخش‌های مسابقه اصلی، مسابقه در مسیر تجربه و بخش اکران به تفکیک معرفی شده است.

۲۲ عنوان پویانمایی برای بخش‌های مسابقه اصلی و در مسیر تجربه جشنواره و ۱۶ عنوان ‌پویانمایی برای بخش اکران جشنواره انتخاب شدند.

عناوین فیلم‌های پویانمایی منتخب برای حضور در بخش مسابقه این دوره جشنواره به این ترتیب است:

مسابقه پویانمایی(مسیرتجربه):

«یار مهربان» سیدعلی موسوی

«رفت» سمانه فضل الله اسدی

«بابا یاد داد» کوردمان پویش

«چشم‌ها» حامد حاتمی

«تیکه‌ای از زندگی» پگاه عبادت دوست

«تأثیر» محمد گودرزی پور

مسابقه پویانمایی(اصلی):

«نفت و خون» کاوه سیستانی

«پدر» عابدین رمضانی

«بالانس» برزان رستمی

«عشق» علی حسین عباس زاده

«رویای نان» رضا محمدی

«Day out again» حسن اسدی

«نجات» مرتضی حقگو

«هام هام» آذر منصوری

«شیشه دودی» اکبر عباسی

«ردپا» نرگس رستمی معز

«یک داستان ساده» رامین بهادری

«این رویای من نبود» مریم هاشم نژاد -وریا نیک منش

«پَر» هادی امیری، رها فرجی

«چتر» میرعلی حسینی اصلی

«بی کله» آریا قدرتی - صدرا عباس زاده

همچنین برای بخش اکران پویانمایی در ۲ بخش اصلی و در مسیر تجربه این ۱۶ اثر انتخاب شده است:

اکران پویانمایی اصلی:

«سینک» محبوبه کلایی

«رویای سپید» فاطمه درینی

«برای ایران» محدثه رییس عبداللهی

«داستان کوتاه» محمدرضا محمدی

«چشمان کاملا باز» سپیده نیک جو

«ریسه» جعفر میرناصری

«نخکش» جعفر میرناصری

«رویای زیبا» مستوره رضایی

«روشنایی» سمیه مهرانیان

«جادوی عشق» جعفر صیادی

«دیدبان» نرگس رستمی معز

«صدها فرسنگ فاصله» گلنوش حکمت

اکران پویانمایی مسیرتجربه:

«ردپا» محمدرضا محمدی

«ایرانی چطوری؟» عباس مبینی

«قفس» احسان مرادی

«سفر» محمد مرادی

دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی به دبیری علی قربانی طی روزهای ۸ تا ۱۰ اسفند در پردیس سینمایی آزادی برگزار می‌شود.