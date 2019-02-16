خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ:

به تازگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات کتابی را به عنوان «رسانه و سیاست در دنیای در حال ‏جهانی شدن» منتشر کرده است. این کتاب به قلم پروفسور «الکسا رابرتسون» استاد رشته علوم ‏ارتباطات و رسانه در دانشگاه استکهلم سوئد (‏IMS‏)‏‎ ‎‏ و ترجمه محسن گودرزی است. ‏

خانم رابرتسون که در دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه استکهلم تدریس می‌کند، تحقیقات علمی‌اش بر این ‏محور است که رسانه‌ها در دنیای امروز چگونه عمل می‌کنند. تمرکز خاص وی بیشتر بر اخبار ‏تلویزیون است. این استاد رشته ارتباطات علاوه بر کتاب رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی ‏شدن (‏Media and politics in a ‎globalizing world‏) هفت سال پیش کتاب ‏‏«ﺟﻬﺎنﺷــﻬﺮﮔﺮاﯾﯽ رﺳــﺎﻧﻪای ﺷــﺪه» ‏(‏‎ Mediated Cosmopolitanism‏)‏ و در سال ۲۰۱۵ ‏کتاب « اخبار جهانی: گزارش درگیری‌های بزرگ و بین‌المللی»‏ (‏News: reporting conflicts ‎and cosmopolitanism‏)‏ را منتشر کرده است. ‏

رابرتسون به علت دغدغه‌های پژوهشی در زمینه نقش سیاسی رسانه‌ها در حیطه جهانی شدن و ‏نقش فرهنگ در سیاست مشغول فعالیت علمی است و به دنبال پاسخی برای این مساله است که ‏اثرگذاری و بازنمایی رسانه‌ای در جهان متنوع با جریان های فراملی را درک کند. ‏

کتاب «رسانه و سیاست» در دنیای در حال جهانی شدن هم در راستای همان دغدغه‌های اصلی ‏نویسنده است. رابرتسون در این کتاب اشاره می‌کند که هنوز به طور کامل موضوع جهانی شدن ‏محقق نشده است، به این دلیل که فرایندهای آن کامل نشده است. اما زندگی در دنیایی که سایت‌‏های بزرگ اینترنتی بوجود آورده است بسیار به این هدف جهانی شدن نزدیک شده‌ایم. ‏

این کتاب شامل سه بخش و ۱۱ فصل است. در بخش اول هرچند نویسنده قصد ندارد رابطه بین ‏سیاست و رسانه را به رخ بکشد، اما به‌واسطه هدف تالیف کتاب این رابطه درک می‌شود. در بخش ‏اول نویسنده مفاهیمی همچون «رسانه»، «سیاست» را تعریف می‌کند. بعد از ارائه یک نگاه مقایسه‌‏ای و یادآوری پیوستگی آنها در فصل دوم قدرت رسانه‌ها به مخاطب کتاب یادآوری می‌شود. ‏

بخش دوم کتاب تلاش می‌کند در هرفصل به سراغ بازیگرانی تاثیرگذار در رابطه بین رسانه و ‏سیاست برود نخبگان سیاسی، روزنامه نگاران و کاربران گروه‌هایی هستند که هرکدام در فصل‌های ‏جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. کتاب در فصل پنجم به سراغ بازیگرانی می‌رود که پیش از این ‏فقط مخاطب رسانه‌ها بودند. ‏

‏۵ فصل آخر کتاب بخش سوم کتاب را تشکیل می‌دهد. فصل‌هایی که می‌کوشند مفاهیم و ایده‌‏هایی برای رابطه بین رسانه و سیاست ارائه کند. «نبردهای رسانه‌ای شده»، «اطلاعات و سرگرمی»، ‏‏«رسانه‌ای شدن»، «آزادی رسانه‌ها» و یک فصل به عنوان نتیجه‌گیری اینکه سرانجام رسانه‌ای ‏شدن چه خواهد بود، عنوان‌های این بخش کتاب را تشکیل می‌دهد. ‏

از نگاه مترجم این اثر، کتاب رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی شدن، ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ﺧﻠــﻖ ‏ﻓﻀﺎﯾــﯽ ﺑــﺮای ﻓﻬﻢ راﺑﻄــﮥ ﭘﯿﭽﯿــﺪه، ﻣﺒﻬــﻢ و ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی رﺳــﺎﻧﻪ‎‑‎ﺳﯿﺎﺳــﺖ اﺳــﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ‏ﻣﻤﻠــﻮ از ﻣﺜﺎلﻫــﺎی ﻋﯿﻨــﯽ و ﺑــﻪ ﻗــﻮل ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﺷــﺎهﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺳــﻌﯽ در ‏ﺷﻔﺎفﺳــﺎزی ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻮﺿــﻮع اﺻﻠــﯽ (رﺳــﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳــﺖ در دﻧﯿــﺎی اﻣــﺮوز) دارد. ‏

گودرزی استفاده انبوه از مثال‌های عینی، اسامی و نظریات در این کتاب را عاملی می‌داند برای اینکه ‏خواننده کتاب با پرسش‌ها و ایده‌های مختلف در ذهن‌شان مواجه شوند. بعد هم نتیجه می‌گیرد ‏مطالعه این اثر به درنظر گرفتن یک احتمال ﺑﻪﺳــﺎدﮔﯽ دﯾﮕــﺮ ﮐﺘﺎبﻫــﺎی ﻧﻈــﺮی ﺣــﻮزۀ ﻋﻠــﻮم ‏ارﺗﺒﺎﻃــﺎت و ﻋﻠــﻮم ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻧﯿﺴــﺖ. او اﯾــﻦ اﺛــﺮ را ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان، داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن و ‏ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﺣــﻮزۀ رﺳــﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳــﺖ می داند و پیشنهاد می‌کند ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ روش اﺳــﺘﻔﺎده از ‏کتاب ﻣﺮاﺟﻌــﮥ ﮔﺰﯾﻨﺸــﯽ ﺑــﻪ ﻓﺼﻞﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﺮای آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻧﻈــﺮی و ‏ﺗﺠﺮﺑــﯽ و ﯾﺎﻓﺘــﻦ اﯾﺪهﻫــﺎی ﭘﮋوﻫﺸــﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗــﯽ اﺳــﺖ.‏

از جمله نقاط قوت این کتاب ضمیمه راهنمای پژوهشی انتهایی آن است. در این بخش تلاش شده با ‏زبانی ساده و البته به طور خلاصه شیوه‌های اجرای یک پژوهش از بخش‌های فکری آن تا مرحله ‏عملی در بخش‌های مختلف مرتبط با موضوع کتاب همچون پژوهش درباره نخبگان سیاسی یا ‏روزنامه‌نگاری مورد اشاره قرار گیرد. ‏

شروع کتاب در بخش سرآغاز آن با طرح قسمتی از سریال «بله آقای وزیر»، محصول ۱۹۸۰ ‏انگلستان است. هنگامی که مارتین، وزیر خارجه در این فیلم از اجرای یک کودتا در کشوری خیالی ‏در آفریقا بی اطلاع است و اخبار تلویزیون به آن پرداخته است. نویسنده در این قسمت با طنز ظریفی ‏که این بخش از فیلم دارد به مخاطب کتابش یادآور می‌شود رسانه‌ها بسیار جلوتر از سیاستمداران ‏هستند.‏

کتاب تاکید می‌کند جهانی شدن در زمانی که آمارهای کلیک کردن در موتورهای جست‌وجو ‏همچون گوگل بالا رفته است، توانسته خط مرز میان غرب و شرق را از بین ببرد و در چنین موقعیتی ‏ظهور افشاگریی‌هایی در ویکی لیکس را یک عامل شگفت‌انگیز تلقی می‌شود. بعد هم رسالت کتاب ‏در چنین دنیایی پیدا کردن رابطه میان رسانه و سیاست در دنیایی که هنوز جهانی نشده است، ‏معرفی می‌شود. در همین بخش می‌خوانیم: «اﯾــﻦ ارﺗﺒــﺎط ﺑﻪوﺿــﻮح در ﻣﺴــﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸــﺨﺺ ‏در ﺣــﺎل ﺗﮑﻮﯾــﻦ اﺳــﺖ و ﺑﺮﺧــﯽ ﻧﯿــﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺷــﮑﻞ ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮده اﺳــﺖ. ‏ﺑﻪﻫﺮﺣــﺎل، ﺑــﺮای ارزﯾﺎﺑــﯽ اﯾــﻦ ادﻋﺎﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ ﺑﺎﯾــﺪ آنﻫــﺎ را در زﻣﯿﻨــﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽﺷــﺎن ‏ﻗــﺮار داد. ﻣﻘﻮﻟــﮥ ﺗﻨــﺶ ﻣﯿــﺎن ﺗﻐﯿﯿــﺮ و ﭘﯿﻮﺳــﺘﮕﯽ (رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ)، رﯾﺴــﻤﺎن ﻗﺮﻣــﺰی اﺳــﺖ ‏ﮐــﻪ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﻓﺼﻞﻫــﺎی آﺗــﯽ ﮐﺸــﯿﺪه ﺷــﺪه اﺳــﺖ.»‏

و در ادامه پیرامون زمینه پژوهشی اثر آمده است: «ﻣﺪتﻫﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ دﻧﯿــﺎ ﺑــﻪ ﻫــﻢ وﺻــﻞ ‏ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﻣﻄﺎﻟﺒــﯽ ﮐــﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔــﯽ درﺑــﺎرۀ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷــﺪن ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﯽﺷــﻮد، آن را ‏ﻣﻘﻮﻟــﻪای ﺑﯽﺳــﺎﺑﻘﻪ و واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ دورۀ زﻣﺎﻧــﯽ اواﺧــﺮ ﻗــﺮن ﺑﯿﺴــﺘﻢ و اواﯾــﻞ ﻗــﺮن ‏ﺑﯿﺴــﺖوﯾﮑﻢ ﻗﻠﻤــﺪاد ﻣﯽﮐﻨــﺪ. ﺑﻪﻫﺮﺣــﺎل، در ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﻓــﺮاوان ﭼﺎپﺷــﺪه درﺑــﺎرۀ ‏ﺟﻬﺎﻧﯽﺷــﺪن از دﻫــﮥ ١٩٨٠ ﺗﺎﮐﻨــﻮن، اﺷــﺎره ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ رﯾﺸــﮥ ﺗﺒــﺎدل ﻣﯿــﺎن ‏دوﻟﺖﻫــﺎ، اﻗﺘﺼﺎدﻫــﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ را ﻣﯽﺗــﻮان در ‏‎»‎اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ ﺟﺪﯾــﺪ‎«‎‏ اواﺧــﺮ ‏دﻫــﮥ ١٩٨٠ ﯾــﺎ در ﻋﺼــﺮ اﮐﺘﺸــﺎفﻫﺎ ﯾــﺎ دوران ﺷــﮑﻮﻓﺎﯾﯽ واﯾﮑﯿﻨﮓﻫــﺎ ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﮐــﺮد. ‏وﻟــﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺴــﺘﺮده‌ای وﺟــﻮد دارد، درﺑــﺎرۀ اﯾﻨﮑــﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫــﺎی ﺗﺎرﯾﺨــﯽ در دﻫﻪﻫــﺎی ‏اﺧﯿــﺮ ﺑﻪﺷــﺪت اﻓﺰاﯾــﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ، ﻫــﺰاران ﭘﯿﻮﻧــﺪ ﺟﺪﯾــﺪ ﺟﻮاﻧــﻪ زده و زﻣﯿــﻦ را ﻣﺤﺎﺻــﺮه ‏ﮐــﺮده، ﺷــﺒﯿﻪ درﺧــﺖ ﺗﺎﮐــﯽ ﮐــﻪ رﺷــﺪش از ﮐﻨﺘــﺮل ﺧــﺎرج ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺗﻐﯿﯿــﺮ ‏ﮐﯿﻔــﯽ در ﺟﻬﺎﻧــﯽ ﮐــﻪ اﻓــﺮاد ﻣﺠﺒــﻮر ﺑــﻪ ﮐﻨﺸــﮕﺮی ﻫﺴــﺘﻨﺪ، رخ داده اﺳــﺖ: ﺳــﺎده ‏ﺑﮕﻮﯾــﻢ، ﺟﻬــﺎن ﺑﺰرگﺗــﺮ و درﻋﯿﻦﺣــﺎل ﮐﻮﭼﮏﺗــﺮ ﺷــﺪه و ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻣﻮاﺟﻬــﮥ اﻓــﺮاد ﺑــﺎ آن ‏ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﮐــﺮده اﺳــﺖ؛ اﯾــﻦ ﻫﻤــﺎن ﺳﯿﺎﺳــﺖ اﺳــﺖ. ‏

ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮ درﺑــﺎرۀ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﺑــﻮده اﺳــﺖ. ﻓﺮاﻋﻨــﻪ، اﻣﭙﺮاﺗــﻮران و ﭘﺎدﺷــﺎﻫﺎن ‏ﺧﻮدﮐﺎﻣــﻪ، اﻓــﺮاد ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪی در ﻫﻨــﺮ ﻧﻤﺎﯾــﺶ رﺳــﺎﻧﻪای ﺑﻮده‌اﻧــﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾــﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ‏و ﻫﻮﯾــﺖ ﺟﻤﻌــﯽ آنﻫــﺎ در ﻏﺎرﻫــﺎی ﻻﺳــﮑو ﯾﺎﻓــﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ، ﺟﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ‏ﻋﺼــﺮ ﺣﺠــﺮ، ﺟﻮاﻣــﻊ ‏‎»‎دﯾﮕــﺮان‎«‎‏ را ﺑــﻪ ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﮐﺸــﯿﺪه‌اﻧﺪ. راﺑﻄــﮥ ﺑﺎزﯾﮕــﺮان ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ‏رﺳــﺎﻧﻪای در ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫــﺎی ﻋﻤﻮﻣــﯽ و داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ، ﻣﻄﺎﺑــﻖ دﮔﺮﮔﻮﻧــﯽ آن در دﻫﻪﻫــﺎی اﺧﯿــﺮ ‏ﺑــﻪ ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﮐﺸــﯿﺪه ﺷــﺪه اﺳــﺖ.»‏

فراوانی بازیگران، سازمان‌ها و فناوری‌هایی که با نام رسانه شناخته می‌شوند از زاویه دید نویسنده ‏کتاب چنان سریع در حال دگردیسی هستند که باعث شده شناخت حقیقت رسانه با ابهام همراه ‏شود. با این حال مولف در همین بخش تاکید می‌کند محققان حوزه رسانه همچون افراد غیر ‏متخصص عادت کرده‌اند واژه رسانه را به بدون فکر استفاده کنند که همین هم زمینه‌ای ایجاد کرده ‏تا درک درستی از قدرت رسانه‌ها وجود نداشته باشد. ‏

در همین قسمت کتاب می‌خوانیم: «... ﺷــﻮاﻫﺪی وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ دوﺑــﺎره در اﯾــﻦ ﻓﻀــﺎ ‏ﻧﺨﺒــﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳــﯽ اﺑﺘــﮑﺎر ﻋﻤــﻞ را در دﺳــﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ. ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﺗﺎزهﻧﻔــﺲ، ﺑــﺮای ‏اﺷــﻐﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ در ﻗــﺪرت ﻇﻬــﻮر ﮐﺮده‌اﻧــﺪ و اﯾــﻦ در ﺣﺎﻟــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ‏ﺑﺎزﯾﮕــﺮان ﻗﺒﻠــﯽ ﺑﻪﺳــﺮﻋﺖ ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ را ﺑــﺮای ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫــﺎی ﺧــﻮد ﺑــﻪ ‏ﺧﺪﻣــﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳــﺎزی و اﻧﻘــﻼب دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﺑــﺮای ﻓﻬــﻢ راﺑﻄــﮥ رﺳــﺎﻧﻪ‎‑‎ﺳﯿﺎﺳــﺖ، درک ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﻬــﻢ و رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ داﯾــﺮۀ ﻣﻔﻬﻮﻣــﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐﺗﺮ ﺑــﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ‏ﭘﮋوﻫﺸــﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺠــﯽ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ. ﻧﻘﻄــﮥ ﺷــﺮوع ﺑــﺮای ﺣﺮﮐــﺖ، ﺷــﺮاﯾﻂ و ‏ﺑﺎﻓــﺖ ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ اﺳــﺖ، ﻣﺤﯿﻄــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﺻﻄﻼﺣــﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ رواﺑﻂ ﭘﻮﯾــا، ﺑﻬﺘــﺮ ‏از اﯾﺴــﺘﺎ، ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷــﻮد. اﻣــﺮوزه، ﺑﺎزﯾﮕــﺮان در ﺗﻤــﺎم ﺳــﻄﻮح، در اﻧــﻮاع ﺟﻮاﻣــﻊ ﺑــﺎ ‏ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪی روﺑــﻪرو ﻫﺴــﺘﻨﺪ.»‏

کتاب رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی شدن نگاهی انتقادی به تمرکز محاسبه‌های حوزه ‏رسانه و سیاست به کشورهای خاص همچون آمریکا و انگلیس است و تاکید می‌کند درﺣﺎﻟﯽﮐــﻪ ‏ﻣﺎﻫﯿــﺖ راﺑﻄــﮥ رﺳــﺎﻧﻪ‎‑‎ﺳﯿﺎﺳــﺖ، از ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﺑــﻪ ﻓﺮﻫﻨــﮓ دﯾﮕــﺮ ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ و آن ‏ﻓﺮﻫﻨﮓﻫــﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﻣﺤﻠــﯽ، ﻣﻠــﯽ ﯾــﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﺗﺠﺮﺑــﯽ از ‏زﻣﯿﻨﻪﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﻣﺸــﺨﺺ، ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣــﻮردی و ﮐﺘﺎبﻫــﺎ، ﻣﻤﻠــﻮ از آﻣــﺎر و ارﻗــﺎم ‏ﺑــﺎارزش اﺳــﺖ و ﻇﺮاﻓﺖﻫــﺎ و ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﻣﻔﯿــﺪی اراﺋــﻪ ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷــﺎن ‏ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾــﺮ ﻧﯿﺴــﺖ. اﺳــﺘﻔﺎده از اﻧﺪﯾﺸــﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﺑﻮﻣــﯽ ‏ﺑــﺮای ﻓﻬــﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫــﺎی ﺑﺰرگﺗــﺮ، ﮐﺎر ﺳــﺨﺘﯽ اﺳــﺖ. ‏

در نهایت کتاب مسیر خود را ﻣﺘﺄﺛــﺮ از اﮐﺘﺸــﺎفﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘــﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫــﺎ (ﻣﻘﺎﯾﺴــﮥ ‏ﻣﺤﯿﻂﻫــﺎی ﻣﻠــﯽ ﻣﺸــﺨﺺ و ﺑﯿــﺎن ﺗﻔــﺎوت زﻣﯿﻨﻪﻫــﺎی ﻣﻠــﯽ و ﻓﺮاﻣﻠــﯽ)، زﻣــﺎن (ﺑﺮرﺳــﯽ ‏ﻋﻤﯿــﻖ ﺗﻨــﺶ ﻣﯿــﺎن ﭘﯿﻮﺳــﺘﮕﯽ و ﺗﻐﯿﯿــﺮات در ﺷــﺮاﯾﻂ و ﻓﻨــﺎوری) معرفی می‌کند. ﻫــﺪف ‏کتاب رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ ﻧﻘﻄــﮥ ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ معرفی می‌شود ﮐــﻪ ﺑﺘــﻮاند ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎدﯾــﻖ ‏ﻣﺸــﺨﺺ، اﻟﮕﻮﻫــﺎی ﻋﻤﻮﻣــﯽ را ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﮐــﺮده و قابل فهم سازد.‏

هدف کتاب در اولین گام واداشتن مخاطب خود به تفکر با دریافت رویکرد تحلیلی از اثر است، ‏نویسنده کوشیده است ﺑــﺎ اﺗﺨــﺎذ ﯾــﮏ روﯾﮑــﺮد ﻣﺴــﺌﻠﻪﻣﻨﺪ، ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮیﻫــﺎی ﻧﻈــﺮی ‏درﺑــﺎرۀ ‏‎»‎رﺳــﺎﻧﻪ‎«‎‏ ﺑــﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾــﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﺳــﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔــﻮن ﺟﺎﻣﻌــﻪ را ‏ﺑﺮرﺳــﯽ کند. رابرتسون معتقد است در اﯾــﻦ روش، ﺧﻮاﻧﻨــﺪه ﺗﺮﻏﯿــﺐ ﻣﯽﺷــﻮد ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ‏از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی ﺗﺠﺮﺑــﯽ، ادﻋﺎﻫــﺎی ﻣﻄــﺮح در ادﺑﯿــﺎت ﻧﻈــﺮی و ﮔﻔﺘﻤــﺎن ﻋﻤﻮﻣــﯽ درﺑــﺎرۀ ‏ﻗــﺪرت رﺳــﺎﻧﻪای را ﻧﻘﺪ ﮐﻨــﺪ. از روشﻫــﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻫﻤﭽــﻮن ‏‎»‎رﺳــﺎﻧﻪ‎«‎‏ و ‏‎»‎ﺳﯿﺎﺳــﺖ‎«‎، ‏ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧــﯽ ﻣﺸــﺨﺺ ﺑــﺎ ﮐﻨﺶﻫﺎﯾــﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞﭘﺬﯾــﺮ ﻣﯽﺗــﻮان اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮد.‏

در این کتاب تلاش شده از مثال‌های گوناگونی استفاده شود، بیداری اسلامی یکی از مثال‌هایی ‏است که نویسنده آن را شاه کلید روشن شدن مسائل اصلی کتاب می‌داند چرا که در دنیای امروز با ‏ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺳﯿﺎﺳــﯽ و رﺳــﺎﻧﻪای، قدرت ﻧﺨﺒــﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑــﻪ ﭼﺎﻟــﺶ ﮐﺸــﯿﺪه ﺷــﺪه و ‏ﺟﻮاﻣﻌــﯽ ﭘﯿﭽﯿــﺪه بوجود آمده حال ﺑﯿــﺪاری اﺳــﻼﻣﯽ، ﻣﺜــﺎل ﺧﻮﺑــﯽ اﺳــﺖ تا بفهمیم ‏ﭼﻄــﻮر ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻓﻨــﺎوری رﺳــﺎﻧﻪای دﺳــﺖ در دﺳــﺖ ﻫــﻢ ﺣﺮﮐــﺖ ‏ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ. در همین بخش می خوانیم: «ﺷــﺎهﮐﻠﯿﺪ ﺑﯿــﺪاری اﺳــﻼﻣﯽ، اﯾــﻦ ﻫﻮﺷــﯿﺎری را ﺑــﻪ ‏ارﻣﻐــﺎن ﻣــﯽآورد ﮐــﻪ ﭼﻄــﻮر ﺗﻮﺳــﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑﻪﺳــﺨﺘﯽ در ﻣﺤﯿــﻂ ﻣﻠــﯽ ﻣﺤﺼــﻮر ‏ﻣﯽﻣﺎﻧــﺪ و روﯾﺪادﻫــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ، ﻧﻈﯿــﺮ ﺑــﻪ آﺗــﺶ ﮐﺸــﯿﺪه ﺷــﺪن ﯾــﮏ ﻣﯿﻮهﻓــﺮوش ﺑــﻪ ‏ﻣﺴــﺌﻠﻪای ﺟﻬﺎﻧــﯽ ﺑــﺪل ﻣﯽﺷــﻮد. اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ ﭼﻄــﻮر ‏روزﻧﺎﻣﻪﻧــﮕﺎران در ﺷــﺮاﯾﻂ اﻧﺴــﺪاد اﻃﻼﻋــﺎت و ﺗﻬﺪﯾــﺪ ﺟــﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ و ﺑــﺎ ‏ﭘﻮﺷــﺶ ﺧﺒــﺮی روﯾﺪادﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ، ﺑﯽﺳــﺎﺑﻘﻪ و ﮔﺴــﺘﺮده، ﺑــﻪ ﭼﺎﻟــﺶ ﮐﺸــﯿﺪه ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ. ‏اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﺜﺎﻟــﯽ اﺳــﺖ از اﯾﻨﮑــﻪ ﭼﻄــﻮر اﻓــﺮاد ﺑــﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪۀ ﭘﻮﺷــﺶ زﻧــﺪۀ ﺗﺎرﯾــﺦ ‏ﻋــﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ و در زﻣــﺎن ﺣﻀــﻮر دارﻧــﺪ، ﻧــﻪ در ﻣــﮑﺎن.»‏

در نهایت باید گفت کتاب رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی شدن تلاش کرده تا مسائل نظری ‏حوزه رسانه، سیاست و سایر حوزه‌های مرتبط به علوم انسانی را با مثال‌هایی از حوزه رسانه عجین ‏کند تا به کمک آن مخاطب به درک جدیدی از رابطه میان این دو برسد. کتاب در ﺑﺨــﺶ اول ‏‎»‎ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﺑﺰرﮔــﯽ‎«‎‏ را ﺷــﺮح ﻣﯽدﻫــﺪ. ﻣﻘﺪﻣــﻪ (ﻓﺼــﻞ اول)، ﺑــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪاﻧﮥ ‏ﭼﯿﺴــﺘﯽ رﺳــﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﯽدﻫــﺪ و ﺑــﻪ ﺟﺴــﺖوﺟﻮی ﺳﯿﺎﺳــﺖ، ﻓــﺎرغ از ﺗﻤﺮﮐــﺰ دوﻟــﺖ ‏ﻣﯽﭘــﺮدازد. راهﻫــﺎی اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪن درﺑــﺎرۀ رواﺑــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ رﺳــﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳــﺖ در ﺑﺎﻓﺖﻫــﺎی ‏ﻣﺘﻨــﻮع و ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑــﺎ اﯾــﻦ راﺑﻄــﻪ از ﻣﻨﻈــﺮ ﺑﺎزﯾﮕــﺮان ﻣﺨﺘﻠــﻒ در ﻣﻘﺪﻣــﮥ ﮐﺘــﺎب ‏ﺑﺮرﺳــﯽ می شود. ﻓﺼــﻞ دوم، درﺑــﺎرۀ ﻗــﺪرت رﺳــﺎﻧﻪای اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﻣﯿــﺎن ﻣﻨﺸــﻮر ‏ﭘﯿﻮﺳــﺘﮕﯽ و ﺗﻐﯿﯿــﺮ دﯾــﺪه ﻣﯽﺷــﻮد. اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺣــﻮل ﻧﻘﺶﻫــﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﮐــﻪ ﺑﻪﻃــﻮر ‏ﺳــﻨﺘﯽ ﺑــﻪ ‏‎»‎رﺳــﺎﻧﻪ‎«‎‏ اﻟﺼــﺎق ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ ﺗﻐﯿﯿــﺮ آنﻫــﺎ ﺑــﺎ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖﻫﺎی ‏اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻧــﻪ ﺻﺮﻓــﺎﹰ ﻓﻨﺎوراﻧــﻪ دور ﻣﯽزﻧــﺪ. ﺑﺮﺧــﯽ اﺳــﺘﻌﺎرهﻫﺎی واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ‏ﻧﻘﺶﻫــﺎ‎‑‎‏ ﻧﻈﯿــﺮ ﭘﺎﺋﯿــﺪن، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳــﺎزی و ﺗﻮﻟﯿــﺪ رﺿﺎﯾــﺖ‎‑‎‏ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫــﺎی ﻣﺸــﺨﺺ ‏ﺳﯿﺎﺳــﯽ و داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﻇﻬــﻮر ﮐــﺮده اﺳــﺖ و ﺧــﻮد را در ﺳــﺎﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫــﺎ ﺟــﺎ ﻣﯽاﻧــﺪازد، ‏ﻫﻤﭽــﻮن ﮐﻔــﺶ راﺣﺘــﯽ ﺷﯿﺸــﻪای ﮐــﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﭘــﺎی ﺧﻮاﻫﺮﻫــﺎی ﻧﺎﺗﻨــﯽ ﺳــﯿﻨﺪرﻻ ‏ﻣﯽﺷــﻮد.‏

ﺑﺨــﺶ دوم ﮐﺘــﺎب، ﺑــﻪ ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﺑــﻮم ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑﺰرﮔــﯽ ﮐــﻪ در ﺑﺨــﺶ اول ﮐﺸــﯿﺪه ‏ﺷــﺪ (ﺑــﺮای ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ ﺗﻌﺎﺑﯿــﺮ اﺳــﺘﻌﺎری را ﻣﯽﭘﺴــﻨﺪﻧﺪ، زﻣﯿﻨــﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸــﮥ ‏آن ﮐﺸــﯿﺪه ﺷــﺪ) ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و از ﻓﺎﺻﻠــﮥ ﻧﺰدﯾﮏﺗــﺮی ﺑــﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪۀ ﺟﺰﺋﯿــﺎت آن ﻣﯽﭘــﺮدازد. ‏اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ درﺑــﺎره راﺑﻄــﮥ رﺳﺎﻧﻪ‎‑‎ﺳﯿﺎﺳــﺖ، درﮔﯿــﺮی ﺑــﺮای رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ ﻗــﺪرت و ‏ﮐﻨﺘــﺮل اﻃﻼﻋــﺎت و ﻓﻬــﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﮐﻨﺸــﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠــﻒ در ﺟﻬــﺎن اﺳــﺖ. راﺑﻄــﮥ ‏رﺳﺎﻧﻪ‎‑‎ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز ﺳــﻮدﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺘﻔــﺎوت ﻣﯽﺷــﻮد. ﻫﺮﮐــﺪام از ‏ﭼﻬﺎرﻓﺼــﻞ ﺑﺨــﺶ دوم، راﺑﻄــﮥ رﺳــﺎﻧﻪ‎‑‎ﺳﯿﺎﺳــﺖ را از ﻧﻈــﺮ ﯾــﮏ ﮔــﺮوه از ﺑﺎزﯾﮕــﺮان ‏ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯽﮐﻨــﺪ: ﻧﺨﺒــﮕﺎن، روزﻧﺎﻣﻪﻧــﮕﺎران، ﻓﻌــﺎﻻن و ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻗــﻮل ﻣﺸــﻬﻮر ﺟــﯽ روزن ‏‏(۶٢٠٠) ‏‎»‎اﻓــﺮادی ﮐــﻪ ﻗﺒــﻼً ﻣﺨﺎﻃــﺐ ﺑﻮدﻧــﺪ‎.«‎‏ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ اﻧﺠــﺎم ﮐﺎرﻫــﺎ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ‏ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫــﺎ ﻣﺘﻔــﺎوت ﻣﯽﺷــﻮد (ﺟﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ اﯾﺴــﺘﺎدهای ﺑــﻪ ﺟﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻧﺸﺴــﺘﻪای ‏ﺑﺴــﺘﮕﯽ دارد)، ﺑﻠﮑــﻪ ادﺑﯿــﺎت ﭘﮋوﻫﺸــﯽ درﺑــﺎرۀ اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫــﺎی ﻣﺘﻔــﺎوت از ﺑﺎزﯾﮕــﺮان ‏ﻧﯿــﺰ ﻧﻘــﺎط ﺷــﺮوع ﻧﻈــﺮی ﻣﺘﻔــﺎوت دارد. در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ، درﺑــﺎرۀ ﭼﺸــﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺘﻔــﺎوت ‏و ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﻗــﺪرت راﺑﻄــﮥ رﺳﺎﻧﻪ‎‑‎ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﺑــﺮ ﺳــﻮد ﺑــﺮان ﻣﺨﺘﻠــﻒ و داﺷــﺘﻪﻫﺎی آنﻫــﺎ ‏ﺗﺄﻣــﻞ ﻣﯽﺷــﻮد. ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ ﺑﺮﻫــﻢ ﺧــﻮردن ﺗﻌــﺎدل ﺑــﺮ اﺛــﺮ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧــﻪ، ‏اﻗﺘﺼــﺎدی و ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻫــﻢ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯽﺷــﻮد.‏

ﺑﺨــﺶ ﺳــﻮم ﺑــﺮ ﺗﻌــﺪادی از ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﮐﻠﯿــﺪی ﺗﻤﺮﮐــﺰ دارد، اول ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع ‏درﮔﯿﺮیﻫــﺎی رﺳــﺎﻧﻪای ﺷــﺪه ﭘﺮداﺧﺘــﻪ (ﻓﺼــﻞ ٧)، ﺳــﭙﺲ ‏‎»‎اﻃﻼﻋﺎت‎‑‎ﺳــﺮﮔﺮﻣﯽ» ﺑﺮرﺳــﯽ ‏ﻣﯽﺷــﻮد (ﻓﺼــﻞ ٨). در ﻓﺼــﻞ ٩، ﭘﺪﯾــﺪهای را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿــﻢ ﮐــﻪ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ‏ﻓﻬــﻢ آن ﻫﺴــﺘﻨﺪ و از اﯾــﺪه ﻣﻨﺘﻘﺪ و اﺳﺘﺎد روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﻣﺒﺪع «اﻓﺮادی ﮐﻪ ‏ﻗﺒﻼً ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ» «رﺳــﺎﻧﻪای ﺷــﺪن‎«‎‏ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ (ﻓﺼــﻞ ٩). ﻣﺴــﺎﺋﻞ و اﻣــﮑﺎن ‏آزادی رﺳــﺎﻧﻪای در ﺟﻮاﻣــﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﻧﺎﻫﻤﮕــﻦ ﻧﯿــﺰ در ﻓﺼــﻞ ١٠ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯽﺷــﻮد.‏