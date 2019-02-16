عذرخواهی روحانی از تماشاگران/ درها باید بسته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران جمعه شب ۲۶ بهمن در چارچوب سی و چهارمین جشنوار موسیقی فجر در تالار وحدت تهران میزبان علاقه مندان موسیقی کلاسیک بود. در این کنسرت که با استقبال خوب مخاطبان مواجه شده بود، پوئم سمفونی «هفت خان رستم» اثر رضا کهریزی، سوئیت «پرنده آتشین» اثر ایگوراستراوینسکی برای تماشاگران اجرا شد، این در حالی بود که در اقدام جالب توجه دیگر بار دیگر یکی از آثار شاهین فرهت دبیر این دوره از جشنواره با عنوان کنسرتو برای ویولن و ارکستر با سولیستی امین غفاری اجرا شد.

از نکات قابل توجه کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در سومین شب جشنواره موسیقی فجر حضور پر تعداد عکاسان در تالار وحدت بود که صدای دوربین آنها در هنگام اجرای برنامه آن قدر زیاد بود که صدای شهرداد روحانی در پایان برنامه را در آورد و وی ضمن قدردانی از حضور تماشاگران در این کنسرت گفت: امشب صدای دوربین عکاسان خیلی گروه ما را اذیت کرد به همین جهت من از طرف خودم از همه شما عزیزان عذرخواهی می کنم.

وی با انتقاد از برخی مخاطبان که حین اجرای برنامه با خروج از تالار برگزاری کنسرت موجب سرو صدا می شدند، افزود: وقتی در یک تالار موسیقی کلاسیک اجرا می شوند، درهای تالار نیز باید از ابتدا تا انتهای برنامه بسته باشد. اینکه حالا در طول اجرای برنامه برخی ها با خروج و ورود مداوم به سالن درها را به هم می کوبیدند واقعا برای نکته آزار دهنده ای بود که امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشید.

تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی از جمله پرمخاطب ترین کنسرت های به صحنه رفته در چارچوب سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر بود. این در حالی است که کنسرت گروه «رستاک» نیز که پس از اجرای ارکستر سمفونیک در تالار وحدت روی صحنه رفت هم یکی از کنسرت های پرمخاطب جشنواره موسیقی فجر از روز اول تاکنون بود.