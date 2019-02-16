به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی در حاشیه جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در تشریح جلسه غیرعلنی گفت: جلسه غیرعلنی امروز در مورد الزامات و چالش‌های بودجه با حضور آقایان نوبخت، حجتی، زنگنه و رحمانی برگزار شد.

وی افزود: آقای تاجگردون در ابتدای جلسه علنی امروز گزارشی را در مورد مصوبات کمیسیون تلفیق ارائه دادند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: جمع‌بندی جلسه امروز این بود که بودجه باید در اختیار تولید، صادرات و خدمت به اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.

نعمتی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان اختصاص خواهد یافت که یکی از مباحث مد نظر مقام معظم رهبری خطاب به سران قوا، لزوم تعیین تکلیف این موضوع بوده است.

وی با بیان اینکه برخی دغدغه‌ها به ویژه در مورد صادرات نفت وجود داشت، اظهارداشت: آقای زنگنه گزارش بسیار خوبی را در مورد نحوه اقداماتش برای صادرات مطرح کرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد تأمین نیازمندی‌های کشور، آقای حجتی گزارش بسیار خوبی ارائه داد. همچنین نمایندگان و آقای لاریجانی مباحثی را در مورد گرانی‌ها مطرح کردند.

نعمتی گفت: آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی را در مورد گرانی خودرو مطرح کرد؛ در این زمینه نمایندگان بحث تندتری داشتند.

وی اضافه کرد: در بحث گرانی‌ها با توجه به بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت، معتقدیم باید شرایط به نحوی متعادل‌تر شود. در مورد معیشت مردم نیز مباحثی مطرح شد؛ آقای نوبخت قول دادند مشکلات معیشتی مردم در بودجه ۹۸ مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: علی‌رغم انتقادات تند نمایندگان، وفاقی بین دولت و مجلس برای تدوین بودجه ۹۸ ایجاد شد.

نعمتی گفت: دو سقفی بودن بودجه ۹۸ قطعی است؛ مجلس و دولت در این موضوع وفاق دارند اما اینکه کل لایحه بودجه تصویب شود یا بودجه به شکل دو دوازدهم تصویب شود تا اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد شود، منوط به نظر نمایندگان است.

وی با بیان اینکه بعدازظهر امروز نیز برای بررسی بودجه، جلسه خواهیم داشت، افزود: پنجشنبه نیز جلسه برگزار می‌شود، فعلاً جلسات به صورت صبح و بعدازظهر خواهد بود ممکن است جلسات بررسی بودجه به صورت سه شیفت نیز بررسی شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دوستان شورای نگهبان نیز قول داده‌اند در حین بررسی بودجه در مجلس، بررسی‌های خود را آغاز کنند، گفت: بودجه در زمان مقرر در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.