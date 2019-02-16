به گزارش خبرگزاری مهر، هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی در زنجیره‌ای منطقی و مستمراست که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است. پس از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی که ارکان، عناصر و ابعاد آن در قانون اساسی به طور اجمال بیان شده و البته هنوز به طور کامل و تفصیلی تحقق پیدا نکرده است، عبور از دو گام دیگر یعنی دولت اسلامی و جامعه اسلامی و تشکیل تمدن نوین اسلامی، فرآیندی پیچیده است. بر این اساس، تامل و تعمق در این مفاهیم و مراحل و تلاش برای گفتمان سازی به منظور ایجاد نهضت نرم افزاری و تولید فکر و علم به شکل طبیعی در این مجرا امری ضروری و حیاتی است.

از این‌رو چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی با همکاری جمعی از مراکز دانشگاهی، حوزوی و علمی_پژوهشی کشور با هدف تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تمدن نوین اسلامی در تاریخ ۸ و۹ اسفند ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

از مهم‌ترین محورهای این همایش می‌توان به مفهوم شناسی تمدن نوین اسلامی، تحلیل وصف نوین در تمدن نوین اسلامی، نسبت تمدن نوین اسلامی و تمدن اسلامی، نسبت تمدن نوین اسلامی و سایر تمدن‌ها، چگونگی نقش آفرینی «فلسفه اسلامی» در تمدن نوین اسلامی، «فلسفه‌های مضاف» و تأسیس تمدن نوین اسلامی، رویکرد تمدنی به «کلام اسلامی»، چگونگی نقش آفرینی «فقه اسلامی» در ساخت تمدن نوین اسلامی، رویکرد تمدنی به «تفسیر قرآن» و روش‌های آن، رویکرد تمدنی در «فهم اخبار واحادیث» و «اخلاق اسلامی» و تمدن نوین اسلامی اشاره کرد.

علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.neicc.ir مراجعه نمایند.