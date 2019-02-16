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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶

آغاز اجرای نمایش «ماهی در خاک» در کرمان از ۲۸ بهمن

آغاز اجرای نمایش «ماهی در خاک» در کرمان از ۲۸ بهمن

نمایش «ماهی در خاک» به نویسندگی مرتضی شاه کرم و کارگردانی کوروش زارعی از فردا یکشنبه ۲۸ بهمن ماه به مدت ۱۰ شب اجرای خود را در کرمان آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین اثر موسسه مهنّا که به قصه شهدای لشکر ۴۱ ثار الله درعملیات های کربلای ۴ و ۵ و همچنین عملیات والفجر ۸ می پردازد، از ۲۸ بهمن ماه هر شب از ساعت ۱۹ در مصلی بزرگ امام علی (ع) کرمان میزبان مردم می شود.

جدیدترین اثر کوروش زارعی که رشادت های غواصان شهید دوران دفاع مقدس در سه عملیات کلیدی را روایت می کند، با استفاده از جلوه‌های ویژه سینمایی و تلفیق آن با نمایش محیطی، این واقعه عظیم را روی صحنه می برد.

مالک سراج، انوش معظمی، علی محمد رادمنش، فاطمه رادمنش، سید علی موسویان، هدی آهنگر، امیر علی زارعی، مینا محسنی نسب، علی نفیسی، حسام خلیل نژاد، علی فرحناک در این نمایش به ایفای نقش می پردازند و کوروش زارعی کارگردانی و علیرضا کوهفر نیز تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

پیش از این، نمایش «خورشیدی که از حلب طلوع می‌کند» آخرین محصول موسسه مهنا با استقبال چندهزار نفری مخاطبان در کشور سوریه و جشنواره تئاتر فجر مواجه گردید.‌

کد مطلب 4543494
فریبرز دارایی

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