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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۹

فراخوان انتخاب شعار نمایشگاه کتاب تهران

فراخوان انتخاب شعار نمایشگاه کتاب تهران

ستاد برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با انتشار فراخوانی از فعالان فرهنگی به منظور ارائه پیشنهادهای خود برای شعار این دوره از نمایشگاه کتاب تهران دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی‌و دومین نمایشگاه کتاب تهران ستاد برگزاری این نمایشگاه در نظر دارد شعار این دوره از نمایشگاه را از طریق فراخوان عمومی و با مشارکت فعالان حوزه فرهنگ انتخاب کند.

علاقه‌مندان برای ارائه پیشنهادات خود می‌توانند تا تاریخ 20 اسفند ماه نسبت به ارسال شعارهای پیشنهادی خود به آدرس الکترونیکی PR@tibf.ir  اقدام کنند.  

لازم به ذکر است که هر فرد می‌تواند دو شعار پیشنهاد دهد. پیشنهاد دهندگان باید مشخصات خود را درایمیل ارسالی ثبت نمایند. بر اساس این خبر به پیشنهاد برتر و منتخب، جایزه‌ای از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه تعلق خواهد گرفت.

یک انتصاب از سوی قائم مقام نمایشگاه کتاب

حسین صفری به عنوان مشاور قائم مقام سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب شد.

به گزارش ستاد خبری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دکتر قادر آشنا؛ قائم‌مقام نمایشگاه طی حکمی حسین صفری را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند فرهنگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور قائم مقام سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منصوب می‌شوید.

حسین صفری در دوره‌های اخیر به عنوان مدیر کمیته اجرایی و رفاهی در نمایشگاه کتاب تهران حضور داشت.

کد مطلب 4543551
حمید نورشمسی

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