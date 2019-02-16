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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

بهمنی خبر داد:

انهدام ۴باند قاچاق کالا و ارز/۳۵۲میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد

انهدام ۴باند قاچاق کالا و ارز/۳۵۲میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد

یاسوج- دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد از انهدام ۴باند در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنی ظهر شنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، افزود: همچنین در ۱۰ ماهه مشابه سال گذشته شش باند قاچاق کالا و ارز در استان متلاشی شد.

بهمنی با اشاره به ارزش ریالی کشفیات، تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده، طی دهه ماهه ابتدایی سال جاری، ۳۵۲ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شده است.

بهمنی با بیان اینکه طی مدت زمان مشابه سال گذشته ۲۸۹ ‌میلیارد ریال کالای قاچاق در استان کشف شد، گفت: در مدت زمان مشابه سال جدید ارزش ریالی کشفیات ۱.۷ افزایش داشته است.

بهمنی با بیان اینکه تعداد متهمین دستگیر شده طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری ۱۸۹۵ نفر در حوزه قاچاق کالا و ارز است، ابراز داشت: این تعداد در ۱۰ ماهه مشابه سال قبل، ۱۹۵۷ نفر بوده است.

بهمنی تعداد خودروهای توفیقی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان را ۶۱۲ دستگاه طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری دانست و بیان کرد: طی مدت زمان مشابه سال گذشته ۶۷۱ خودرو با هدف مقابله با قاچاق کالا و ارز توقیف شد.

کد مطلب 4543578

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