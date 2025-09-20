  1. استانها
افزایش ۵۸ درصدی ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد از افزایش ۵۸ درصدی ارزش ریالی کالای قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنی شامگاه شنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد از افزایش ۵۸ درصدی ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق در استان خبر داد و گفت: در پنج ماهه امسال یک هزار و ۹۱۸ میلیارد ریال ارزش کشفیات کالای قاچاق بوده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال به ثبت رسید.

وی همچنین از تشکیل هزار و ۱۴۲ مورد پرونده در سال جایر خبر داد و تاکید کرد: این میزان پرونده در سال گذشته ۷۴۲ مورد بوده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری هزار نفر در زمینه مبارزه باقاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: این آمار در سال گذشته ۷۹۱ نفر بوده است.

بهمنی از توقیف ۶۸۹ دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق در پنج ماهه امسال خبر داد و گفت: در پنج ماه سال گذشته نیز ۲۴۹ خودرو توقیف شد که در مقایسه با امسال شاهد افزایش توقیفی‌ها هستیم.

