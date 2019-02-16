به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» با انتشار مطلبی درخصوص نقش رژیم صهیونیستی در جنگ علیه مردم بی دفاع یمن، دست به افشاگری زد.

بر اساس این گزارش، این روزنامه اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی در جنگ عربستان سعودی و ائتلاف تحت سرکردگی آن علیه یمن، شریک است.

هاآرتص تأکید کرده است: یک کمپانی صهیونیستی که مالکیت آن را مقامات تل آویو برعهده دارند، به ارائه آموزش های نظامی به مزدوران سعودی در یمن می پردازد.

این روزنامه در ادامه آورده است: ارائه آموزش های نظامی توسط کمپانی صهیونیستی به مزدوران سعودی تحت پوشش امارات متحده عربی صورت می گیرد.

طبق اعلام روزنامه هاآرتص، نیروهای مزدور آموزش دیده توسط کمپانی رژیم صهیونیستی، در نبرد الحدیده شرکت کرده اند.

این روزنامه صهیونیستی همچنین تأکید کرد: شرکت های نظامی آمریکایی نیز در قبال ارائه خدمات نظامی و اطلاعاتی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یمن، مبالغ هنگفتی را از آنها دریافت کرده و می کنند.