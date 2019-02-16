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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۴۹

مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

بدهی ۱۴۰۰ میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی در استان

بدهی ۱۴۰۰ میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی در استان

یاسوج- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد از بدهی ۱۴۰۰ میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر آرام بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی و رفع مشکلات نیروها و شرکت های فعال در حوزه بخش خصوصی استان، افزود: از مجموع ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی در استان، ۵۰۲ میلیارد تومان متعلق به پیمانکاران است.

آرام تصریح کرد: 127 میلیارد تومان اسناد خزانه در سر رسید 24 بهمن به بخش خصوصی پرداخت شده و 30 میلیارد تومان تهاتر بانکی و 10 میلیارد تومان تهاتر مالیاتی نیز محقق شده است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی به عنوان بازوان توانمند دولت در بخش های مختلف است، بر تلاش و اعمال اقدامات لازم برای رفع مشکلات این حوزه تاکید کرد.

آرام به مشکلات بخش خصوصی و نیروها و کارگران فعال در این حوزه اشاره و اظهار کرد: امید است با هم اندیشی و تعامل رفع مشکلات و پرداخت حقوق پرسنل بخش خصوصی را داشته باشیم.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان با اشاره به رفع برخی از مشکلات شرکت های فعال در حوزه سد تنگ سرخ و چمشیر، ابراز داشت: با تلاش استاندار و رایزنی های انجام شده بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شد.

وی افزود: 

کد مطلب 4543761

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