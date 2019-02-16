  1. جامعه
  2. شهری
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۴۶

بخشودگی مودیان بدهکار به شهرداری در دستور کار شورا

بخشودگی مودیان بدهکار به شهرداری در دستور کار شورا

در جلسه فردای شورای شهر تهران موضوع بخشودگی خسارت تاخیر تادیه مودیان بدهکار به شهرداری تهران در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا یکشنبه ۲۸ بهمن ماه سال ۹۷ یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تالار شورا از ساعت ۹ صبح برگزار می شود.

نخستین دستور این جلسه به بررسی اعتراض ۴ مالک به رای کمیسیون ماده ۷ شهرداری تهران به تشخیص باغ بودن ملکشان اختصاص دارد و پس از اعلام رای، شورا وارد بررسی لایحه شهرداری در خصوص تعیین نرخ بازدید از خانه موزه سیمین و جلال می شود.

در ادامه این جلسه، لایحه ای بررسی می شود که طی آن شهرداری خواستار بخشودگی خسارات تاخیر تادیه مودیان بدهکار به شهرداری تهران شده است و پس از آن لایحه دیگری در خصوص اعمال اصلاحاتی در مصوبه دستورالعمل انضباطی بهره برداران از اماکن، میادین و غرف سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران بررسی می شود.

قرار است در این جلسه انتخاب نماینده شورا در کمیته فنی نورپردازی شهری و صورت جلسه کمیسیون نامگذاری بررسی شود و مجدداً اعتراض ۴ پلاک ثبتی دیگر به رای کمیسیون ماده ۷ مورد بحث قرار گیرد.  

بررسی لایحه اصلاح مصوبه الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و یکپارچه سازی مراکز امداد و نجات در شهر تهران نیز در دستور کار یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورا قرار دارد.

کد مطلب 4543987
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها