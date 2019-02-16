بخشودگی مودیان بدهکار به شهرداری در دستور کار شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا یکشنبه ۲۸ بهمن ماه سال ۹۷ یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تالار شورا از ساعت ۹ صبح برگزار می شود.

نخستین دستور این جلسه به بررسی اعتراض ۴ مالک به رای کمیسیون ماده ۷ شهرداری تهران به تشخیص باغ بودن ملکشان اختصاص دارد و پس از اعلام رای، شورا وارد بررسی لایحه شهرداری در خصوص تعیین نرخ بازدید از خانه موزه سیمین و جلال می شود.

در ادامه این جلسه، لایحه ای بررسی می شود که طی آن شهرداری خواستار بخشودگی خسارات تاخیر تادیه مودیان بدهکار به شهرداری تهران شده است و پس از آن لایحه دیگری در خصوص اعمال اصلاحاتی در مصوبه دستورالعمل انضباطی بهره برداران از اماکن، میادین و غرف سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران بررسی می شود.

قرار است در این جلسه انتخاب نماینده شورا در کمیته فنی نورپردازی شهری و صورت جلسه کمیسیون نامگذاری بررسی شود و مجدداً اعتراض ۴ پلاک ثبتی دیگر به رای کمیسیون ماده ۷ مورد بحث قرار گیرد.

بررسی لایحه اصلاح مصوبه الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و یکپارچه سازی مراکز امداد و نجات در شهر تهران نیز در دستور کار یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورا قرار دارد.